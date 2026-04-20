Andrea del Boca habló por primera vez tras su salida de Gran Hermano.

Gran Hermano Generación Dorada lleva poco menos de dos meses en emisión y, sin embargo, ya tuvo una enorme cantidad de participantes que quedaron en el camino. Si bien la mayoría (Gabriel Lucero, Tomás Riguera, Carla Bigliani, Nicolás Sícaro, Kennys Palacios, Franco Poggio, Cinzia Francischiello y Lola Tomaszeuski) fue por decisión de la gente, hubo otros cuya salida fue atípica.

Una de ellas fue la de Andrea del Boca, quien abandonó la casa debido al durísimo golpe que se dio tras caerse en la cocina, donde su rostro impactó de lleno contra el piso sin llegar a poner las manos antes para atenuar el impacto. Esto derivó en la asistencia de médicos, el traslado a una clínica y, finalmente, su adiós (¿definitivo?) al reality. Luego de casi dos semanas denuevo entre la gente, habló por primera vez sobre el percance en cuestión y la posibilidad de que en un futuro retorne.

Andrea del Boca dejó la casa de Gran Hermano debido a un accidente.

¿Qué dijo Andrea del Boca tras salir de Gran Hermano?

La actriz fue encarada por un cronista de SQP a la salida de su domicilio, a quien le explicó que tenía que ir al médico y que estaba curándose. “Tengo una placa de plástico, porque los dientes están flojos”, relató a la hora de ser consultada por las consecuencias de la caída. En esa misma línea, tras recordar que "fue horrible", comentó que también está siendo sometida a controles del corazón: "Estoy bien y vengo del cardiólogo. Me estoy haciendo un Holter”.

Con relación a los rumores que la sitúan en un eventual repechaje, expuso: "No tengo ni idea de lo que me hablás, lo único que quiero es curarme”. Sin embargo, a pesar de que reiteró que "por el momento necesito ponerme bien", no le cerró la puerta a la producción más ambiciosa de Telefe: "Todo puede ser".