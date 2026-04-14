Gran Hermano Generación Dorada: quién fue el octavo eliminado

Gran Hermano Generación Dorada tuvo este lunes 13 de abril a su octavo eliminado.

Gran Hermano Generación Dorada tuvo hoy, lunes 13 de abril, a su octavo eliminado de la temporada. Jessica "La Maciel", Lola Tomaszewski y Brian Sarmiento fueron los participantes que quedaban aún en placa, por lo que para uno de ellos terminó el juego a menos de dos meses se ingresar a la casa más famosa del país.

Uno a uno, Santiago Del Moro fue bajando de placa el domingo a los que más votos recibieron (luego de un sufragio telefónico que fue, cabe señalar, negativo en esta ocasión) hasta dejar a los tres concursantes ya mencionados. Finalmente, este lunes enseñó quién fue la persona más votada por el público, generando su salida de la casa.

¿Quién quedó eliminado en Gran Hermano Generación Dorada?

La persona por la que "el supremo" (el público) se decantó para que se vaya fue Lola Tomaszewski. La influencer recibió más votos negativos que Brian Sarmiento, que en un principio había sido el máximo apuntado para irse (teniendo en cuenta que era el único de su "grupo" en la nómina, luego de la partida de Sol a La Casa de los Famosos, por lo que había quedado sumamente expuesto). Antes se salvó La Maciel con un 26,9%, algo que resultaba evidente en la previa, ya que los fanáticos del exjugador apuntaban sus cañones a la mujer de las redes.

Lola Tomaszewski fue la octava eliminada de Gran Hermano Generación Dorada.

De esta manera, Lola se suma a la lista de eliminados de esta temporada junto a Gabriel Lucero, Tomás Riguera, Carla "Carlota" Bigiliani, Nicolás Sícaro, Kennys Palacios, Franco Poggio y Cinzia Francischiello. También abandonaron la casa Carmiña Masi (expulsada por un acto racista), Mavinga (por decisión propia), Divina Gloria y Andrea del Boca (ambas por motivos médicos). La salida de la primera devino en el ingreso de Carlota, mientras que la segunda fue reeplazada por Jessica Maciel (más conocida como La Maciel); la tercera, en tanto, fue suplantada por Tamara Paganini y la última, finalmente, por Grecia Colmenares.