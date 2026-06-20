Quién es la novia de Lamine Yamal: así es Inés García, a qué se dedica y cómo se conoció

La confirmación del noviazgo también estuvo acompañada por rumores y comentarios en redes sociales sobre la vida personal de Inés García

Lamine Yamal atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera deportiva tras consagrarse con el Barcelona y consolidarse como una de las grandes figuras del fútbol europeo. En paralelo, su vida personal volvió a captar la atención de los fanáticos luego de que se conociera quién es la joven que ocupa un lugar importante en su presente sentimental.

La aparición pública que confirmó la relación de Lamine Yamal

Durante varias semanas, las redes sociales estuvieron repletas de rumores sobre una posible nueva pareja de Lamine Yamal. Fotografías, comentarios y especulaciones alimentaron las versiones hasta que finalmente llegó la confirmación.

El futbolista y la influencer española Inés García realizaron su primera aparición pública juntos el 20 de mayo durante una cena organizada por el FC Barcelona en Castelldefels. El evento tuvo como objetivo celebrar la conquista de La Liga y terminó convirtiéndose también en el escenario elegido para oficializar la relación.

Lejos de ocultar el vínculo, ambos se mostraron juntos ante las cámaras y compartieron una velada que rápidamente se viralizó en redes sociales. Las imágenes del encuentro comenzaron a circular entre los seguidores del delantero y se transformaron en uno de los temas más comentados relacionados con el joven jugador.

Quién es Inés García, la novia de Lamine Yamal

La novia de Lamine Yamal es Inés García, una influencer española de 21 años que construyó una importante comunidad digital gracias a sus contenidos vinculados a la moda, las tendencias y el estilo de vida.

Su crecimiento en redes sociales fue constante durante los últimos años. En Instagram reúne más de 139 mil seguidores, donde comparte sesiones fotográficas, recomendaciones de moda y momentos de su vida cotidiana.

Además, cuenta con una presencia destacada en TikTok, plataforma en la que supera el medio millón de seguidores gracias a videos relacionados con estilismos, tendencias virales y contenidos de entretenimiento.

Otro de los aspectos que impulsó su carrera profesional es su incorporación a In Management, la agencia de influencers creada por la reconocida creadora de contenido española Dulceida. Esta participación le permitió ampliar su alcance dentro del mundo digital y colaborar con distintas marcas vinculadas al sector de la moda.

A qué se dedica Inés García y cómo se hizo conocida

Inés García es una influencer española que logró construir una importante comunidad digital gracias a sus contenidos sobre moda, estilo de vida y tendencias

La principal actividad profesional de Inés García está vinculada a la creación de contenido para redes sociales. Su perfil se enfoca especialmente en publicaciones relacionadas con outfits, belleza, lifestyle y tendencias juveniles.

Gracias a la combinación de contenido visual, recomendaciones de moda y una estética cuidadosamente trabajada, logró posicionarse como una de las influencers emergentes con mayor crecimiento dentro del público joven español.

Su presencia digital también se extiende a campañas publicitarias, colaboraciones con marcas y proyectos vinculados al marketing de influencers, una industria que continúa expandiéndose en toda Europa.

La polémica que rodeó el inicio de la relación

La confirmación del romance no estuvo exenta de comentarios y controversias. En medio de las especulaciones sobre el vínculo con Lamine Yamal, comenzaron a circular versiones en redes sociales que señalaban que Inés García habría finalizado una relación anterior para iniciar su historia con el futbolista.

Ante la repercusión que tomaron esos rumores, la influencer decidió responder públicamente y negó que esas acusaciones fueran ciertas. Según explicó, los comentarios difundidos en internet no tenían fundamento y no reflejaban la realidad de su situación personal.

Antes de comenzar esta relación, Lamine Yamal había estado en pareja con la cantante argentina Nicki Nicole. Ambos anunciaron su separación a principios de noviembre de 2025, tras una relación que se extendió durante aproximadamente cuatro meses y que, de acuerdo con lo expresado por ambas partes, concluyó en buenos términos.

Con esta nueva etapa sentimental junto a Inés García, Lamine Yamal vuelve a estar en el centro de la escena, no solo por su rendimiento dentro de la cancha, sino también por una vida personal que despierta cada vez más interés entre los seguidores del fútbol internacional.