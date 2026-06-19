Ucrania acepta la propuesta de Lula de trabajar por la paz, dice un asesor de Kiev

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Ucrania, Zelenski, se reúne con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York

El ​presidente Volodímir Zelenski aceptó la oferta del líder brasileño Luiz Inácio Lula da Silva de colaborar ‌en la búsqueda ‌de un acuerdo de paz en la guerra de Rusia en Ucrania, dijo el viernes un asesor presidencial ucraniano.

Zelenski y Lula se reunieron durante la cumbre del Grupo de los Siete del miércoles en la localidad francesa de Évian-les-Bains, donde el líder ​ucraniano instó a ⁠los aliados a aumentar la presión sobre Rusia ‌para poner fin a la guerra, que ⁠ya dura más de cuatro ⁠años.

Los dos presidentes debatieron qué medidas podrían reactivar la diplomacia y Lula propuso varias ideas, entre ellas ⁠establecer contactos con los miembros permanentes del Consejo ​de Seguridad de la ONU, explicó ‌a los periodistas el asesor ‌presidencial de comunicación, Dmytro Lytvyn.

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"Acordaron que, en particular, ⁠partiendo de esas ideas y contactos, intentarían lograr algo y posteriormente lo debatirían en función de los resultados", dijo Lytvyn.

Aparte de Estados Unidos, Francia ​y el ‌Reino Unido —con quienes Ucrania mantiene estrechos contactos diplomáticos—, los miembros permanentes del Consejo de Seguridad son Rusia y China.

Una iniciativa de mediación respaldada por Estados Unidos a principios de ⁠este año se estancó ante la insistencia de Rusia en obtener nuevas concesiones territoriales de Ucrania, algo a lo que Kiev se niega rotundamente.

Zelenski ha instado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a retomar los esfuerzos de mediación y a facilitar una reunión cara ‌a cara entre él y Vladimir Putin, algo que el líder ruso ha descartado por el momento.

Tras la cumbre del G7 en Brasil, Lula dijo que, en el pasado, Zelenski no había mostrado ningún interés en ‌sus propuestas de iniciativas diplomáticas en favor de la paz, pero que ahora las había aceptado.

Lula contó en una ‌rueda de ⁠prensa que ya había hablado con los líderes de los cinco miembros permanentes del ​Consejo de Seguridad y que volvería a hacerlo.

Con información de Reuters