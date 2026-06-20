Federación de España cancela "fan-zone" mundialista en Madrid en medio de ola de calor

Los aficionados se reúnen en la Plaza de Colón de Madrid para ver el partido contra Cabo Verde

Por Trevor ​Stynes

ATLANTA, EEUU, 20 jun (Reuters) - El Mundial ha suscitado mucha preocupación por las ‌condiciones meteorológicas ‌durante los partidos en Estados Unidos, México y Canadá, pero, aunque España se enfrentará a Arabia Saudita en un estadio con aire acondicionado, un "fan-zone" en Madrid fue cancelado debido a ​las altas ⁠temperaturas previstas.

La Real Federación Española de ‌Fútbol (RFEF) había convertido la ⁠Plaza de Colón de ⁠la capital en un gran punto de encuentro para los aficionados, denominado "Plaza Selección", ⁠donde los seguidores podrían ver los ​partidos de la selección ‌en el Mundial en pantallas ‌gigantes.

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El lunes se congregó una ⁠multitud para ver el decepcionante empate 0-0 ante Cabo Verde, pero el evento del domingo, previsto para ​el próximo ‌partido del Grupo H, no se celebrará, ya que se esperan temperaturas de hasta 39 grados Celsius.

"Por motivos de seguridad y ⁠protección de la salud pública, se ha decidido cancelar todas las actividades previstas en la Fan Zone de Colón, incluida la retransmisión del encuentro", dijo la RFEF en un comunicado.

"Se recomienda a ‌los aficionados seguir el partido desde espacios acondicionados y climatizados, evitando la exposición prolongada al calor y atendiendo en todo momento las indicaciones de los ‌servicios de emergencia y protección civil", agregó.

Los aficionados españoles que asistan al partido en ‌Atlanta no ⁠tendrán que preocuparse por nada de esto, ya que ​el techo del estadio estará cerrado y el aire acondicionado mantendrá bajas las temperaturas.

(Editado en español por Javier Leira)