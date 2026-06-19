Cesar Sena, internado: qué le pasó al femicida condenado a perpetua por el crimen de Cecilia Strzyzowski

César Sena, el condenado a prisión perpetua en la provincia de Chaco por el femicidio de quien era su pareja, Cecilia Strzyzowski, ocurrido en junio de 2023, fue internado en un centro de salud mental tras sufrir una "fuerte crisis" psiquiátrica. El abogado del femicida, Ricardo Osuna, confirmó a la prensa la medida y destacó que se encuentra en la sala 13 del Hospital Perrando, en el área de psiquiatría del centro de salud chaqueño. Según trascendió, desde antes de ser detenido en el caso, César ya era asistido por un psicólogo, pero en las últimas horas sufrió una fuerte crisis por lo que fue trasladado de manera inmediata desde el Complejo Penitenciario I para un mayor control médico.

El internamiento se produjo en medio del cumplimiento de la condena que pesa sobre el joven, quien en febrero de este año fue sentenciado por la jueza Dolly Fernández, de la Cámara Segunda en lo Criminal, a la pena de prisión perpetua por ser autor del femicidio de Strzyzowski. La causa, que conmocionó a la opinión pública, tuvo un amplio desarrollo judicial que culminó con condenas para varios de los implicados en el crimen. Sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, también fueron sentenciados a la pena máxima tras ser encontrados culpables del delito de partícipes necesarios en el homicidio de la joven.

Las condenas de los demás implicados en el caso

Además de la familia Sena, otros acusados recibieron diversas condenas por su participación en el femicidio de Cecilia Strzyzowski. Gustavo Obregón fue condenado a cuatro años y diez meses de prisión por el delito de encubrimiento agravado, mientras que a Fabiana Cecilia González se le impusieron cinco años de cárcel efectiva por encubrimiento simple, mismo ilícito cometido por Gustavo Melgarejo, quien recibió dos años y diez meses, por lo que ya fue liberado tras cumplir su condena. Por su parte, Griselda Lucía Reynoso, otra de las mujeres que fue a juicio, fue encontrada inocente y resultó absuelta de todos los cargos.

El caso de Cecilia Strzyzowski, cuyo cuerpo fue encontrado en un terreno de la familia Sena en la localidad chaqueña de Resistencia, generó un profundo impacto social y puso en el centro del debate público la problemática de los femicidios en Argentina. La investigación judicial, que se extendió por varios meses, logró establecer las responsabilidades penales de los implicados y culminó con las condenas que hoy cumplen los acusados en diferentes establecimientos penitenciarios.

El estado de salud de César Sena

La internación de César Sena en el Hospital Perrando generó nuevas consultas sobre su estado de salud y las condiciones en las que se encuentra cumpliendo su condena. Según informaron fuentes cercanas al caso, el femicida ya venía siendo asistido por un profesional de la salud mental antes de su detención, y la crisis que motivó su traslado habría sido de una intensidad considerable, lo que llevó a las autoridades penitenciarias a decidir su internación para garantizar su estabilidad y recibir la atención médica adecuada.

El abogado defensor, Ricardo Osuna, no brindó mayores detalles sobre el cuadro clínico de su cliente, pero confirmó que permanece en el área de psiquiatría del hospital chaqueño bajo observación médica. La noticia de su internación se conoce en un contexto en el que la causa por el femicidio de Cecilia Strzyzowski continúa generando repercusión y mantiene vigente el reclamo de justicia por parte de los familiares de la víctima y de organizaciones feministas de todo el país.