Quién es la esposa de Cristiano Ronaldo: así es Georgina Rodríguez y a qué se dedica

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez oficializaron su relación en 2017 y, tras varios años juntos, anunciaron su compromiso en 2025

La vida de Cristiano Ronaldo despierta interés tanto dentro como fuera de las canchas. En ese contexto, una de las figuras que más atención genera es Georgina Rodríguez, quien acompaña al futbolista desde hace años y construyó una carrera propia en el mundo de la moda, las redes sociales y el entretenimiento.

Cómo comenzó la historia de amor entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

La relación entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez comenzó en 2016, cuando ella trabajaba en una tienda de Gucci en Madrid. Según relataron en distintas entrevistas, fue allí donde se produjo el primer encuentro entre ambos.

La propia modelo recordó ese momento en su serie documental Soy Georgina, donde definió el inicio del vínculo como un “amor a primera vista”. Después de coincidir nuevamente en un evento organizado por la reconocida firma italiana, la relación comenzó a consolidarse.

La primera aparición pública oficial de la pareja ocurrió en 2017 durante la ceremonia de los Best FIFA Football Awards celebrada en Zúrich. Desde entonces, se convirtieron en una de las parejas más mediáticas del deporte y el espectáculo internacional.

Tras ocho años de relación, ambos anunciaron su compromiso en agosto de 2025, marcando un nuevo capítulo en una historia que captó la atención de millones de seguidores alrededor del mundo.

Quién es Georgina Rodríguez y cuál es su historia personal

Georgina Rodríguez nació el 27 de enero de 1994 en Buenos Aires, Argentina, aunque pasó gran parte de su infancia y adolescencia en España. Es hija del argentino Jorge Rodríguez y de la española Ana María Hernández, y tiene dos hermanas llamadas Patricia e Ivana.

Antes de alcanzar notoriedad internacional, dedicó varios años al estudio de la danza clásica, disciplina que formó parte de su vida desde muy joven. Esa experiencia contribuyó a desarrollar la elegancia y la presencia escénica que más tarde la ayudarían en su carrera profesional.

Aunque su popularidad creció exponencialmente tras iniciar su relación con Cristiano Ronaldo, la modelo logró construir una identidad propia en diferentes ámbitos vinculados a la moda y los medios de comunicación.

A qué se dedica Georgina Rodríguez en la actualidad

Actualmente, Georgina Rodríguez es una de las influencers más seguidas del mundo. En Instagram acumula más de 73 millones de seguidores, una audiencia con la que comparte contenido relacionado con su familia, viajes, moda, eventos exclusivos y momentos de su vida cotidiana.

Además de su presencia en redes sociales, desarrolló una destacada carrera como modelo. Ha protagonizado campañas para distintas marcas internacionales y apareció en reconocidas publicaciones de moda, entre ellas la revista ELLE.

Otro de los proyectos que impulsó su popularidad fue Soy Georgina, el reality estrenado en 2022 que muestra aspectos de su vida personal y profesional. La producción se centró en su día a día junto a Cristiano Ronaldo y sus hijos, y logró extenderse durante tres temporadas debido a su éxito internacional.

Gracias a estas actividades, Rodríguez se consolidó como una figura influyente dentro de la industria del entretenimiento y el universo digital.

Junto a Cristiano Ronaldo, Georgina formó una familia numerosa y se convirtió en una de las personalidades más influyentes del entretenimiento global

La familia que formó junto a Cristiano Ronaldo

La vida familiar ocupa un lugar central para Georgina Rodríguez. Junto a Cristiano Ronaldo tuvo dos hijas: Alana Martina, nacida en 2017, y Bella Esmeralda, quien llegó al mundo en 2022.

Sin embargo, la modelo suele definirse en sus redes sociales como “madre de 6”. Esta descripción hace referencia no solo a sus hijas biológicas, sino también a los otros hijos del futbolista portugués: Cristiano Ronaldo Jr. y los mellizos Eva y Mateo.

La familia también atravesó un momento muy difícil en 2022, cuando uno de los bebés que esperaban falleció durante el embarazo. A pesar de esa situación, ambos destacaron en distintas oportunidades la importancia del apoyo mutuo y de mantenerse unidos.

Hoy, Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo forman una de las familias más conocidas del mundo, combinando la exposición mediática con proyectos profesionales que continúan ampliando su alcance global.