Dalot responde a las críticas a Portugal, defiende a Ronaldo

Diogo Dalot de Portugal durante la conferencia de prensa

El defensa portugués Diogo Dalot respondió con firmeza a los críticos ‌el sábado, afirmando que ‌hay gente que desea fervientemente el fracaso de su selección en el Mundial tras el flojo inicio en el Grupo K.

Las declaraciones de Dalot se produjeron tras lo que él describió como unos días difíciles, luego del decepcionante empate 1-1 ante la República ​Democrática del Congo, ⁠un resultado que desató una avalancha de críticas ‌e insultos en las redes sociales de ⁠cara al partido contra Uzbekistán ⁠del martes.

"Siempre habrá críticas, pero el mensaje que tenemos es que hay millones de personas que quieren que ⁠Portugal gane y hay quienes no quieren que ​Portugal gane", dijo Dalot a periodistas.

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"Llevo ‌un tiempo en el fútbol ‌como para saber que las críticas forman parte ⁠del proceso y que no podemos huir de ellas. Pero también hay críticas constructivas. Nuestro mensaje es claro: somos un grupo unido, fuerte y estamos ​dispuestos a ‌hacer todo lo posible para ganar", destacó.

Dalot, de 27 años, también salió en defensa de Cristiano Ronaldo, quien ha sido objeto de un escrutinio especial tras un comienzo decepcionante en ⁠su sexto Mundial.

"Todo el mundo sabe que Cristiano sabe lidiar con las críticas", afirmó. "La presión forma parte de una competición de este nivel. Nuestra opinión sobre él no ha cambiado; siempre estará dispuesto a ayudar y a representar a su país".

Dalot también reveló que los jugadores ‌se están protegiendo deliberadamente de las reacciones negativas en las redes sociales.

"Sin desvelar demasiado de lo que hablamos en privado, antes del Mundial mantuvimos una conversación sobre las redes sociales y las críticas", explicó. "Cuando tienes un ‌equipo como este, sobre todo con Cristiano en la plantilla, tenemos que aprender a lidiar con críticas que no son ‌normales".

"El aspecto ⁠positivo que vemos es que ha ocurrido pronto (en el torneo). Cuanto antes se produzcan ​los contratiempos, más fácil nos resulta zanjar ese tema y seguir adelante", remarcó.

Con información de Reuters