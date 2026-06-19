Panamá mantiene ilusión de hacer historia en Mundial tras vivir duelo por derrota ante Ghana, dice portero Mejía

Fútbol: Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Grupo L - Ghana contra Panamá

La ​selección de fútbol de Panamá mantiene intacta la ilusión de hacer historia en el Mundial ‌con su primera ‌victoria tras vivir el duelo por la derrota sufrida en su presentación ante Ghana, aseguró el viernes el portero Luis Mejía.

En su debut por el Grupo L en la Copa del Mundo, Panamá perdió el miércoles 1-0 ante la selección ​africana con un ⁠gol en el minuto 95, en un partido ‌en el que el representativo centroamericano ⁠tuvo muchas oportunidades de anotar ⁠que no pudieron concretar.

"Aún tenemos la tristeza de que se nos escapó un partido que teníamos controlado, ⁠pero ya el grupo hizo el duelo ​y ahora hay que prepararse para ‌el siguiente partido. El grupo ‌está con la ilusión de poder hacer ⁠historia y estamos convencidos de que vamos a hacer un gran partido", dijo Mejía en conferencia de prensa.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Obviamente vamos a ir a buscar la ​victoria, pero ‌si no podemos ganar tampoco podemos perder", apuntó.

En la segunda jornada del grupo, Panamá enfrentará el martes a Croacia, que también buscará recuperarse tras perder 4-2 ante Inglaterra.

"Tenemos ⁠la ilusión de hacer historia, de poder sumar nuestros primeros puntos en el Mundial. Nuestra misión es clasificar, sabemos que va a ser difícil, pero la mentalidad que este grupo siempre ha mantenido es la de proponer y de ir siempre para adelante", agregó ‌el portero de 35 años que juega en el Nacional de Uruguay.

A la siguiente ronda del Mundial, dieciseisavos de final, clasifican los dos primeros lugares de cada uno de los 12 grupos más los ‌ocho mejores terceros lugares.

"Esta selección nunca va a especular, sabemos la calidad que tienen los jugadores de Croacia, ‌que juegan en ⁠grandes equipos, pero estoy convencido que vamos a hacer un gran partido y ​de sacar el resultado positivo que nos mantenga con esa ilusión de pasar de ronda", apuntó Mejía.

Con información de Reuters