Pronóstico y estadísticas de Países Bajos vs. Suecia por el Mundial 2026

Países Bajos y Suecia se enfrentan por la segunda fecha del Grupo F del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 en un cruce determinante para las aspiraciones de ambos, este sábado en el Houston Stadium. Tras una exigente primera jornada en una de las zonas más complejas del torneo, el combinado de la naranja mecánica busca ratificar su condición de candidato frente a una escuadra escandinava dispuesta a batallar el liderazgo del grupo.

El elenco conducido por Ronald Koeman saltará al césped de Texas intentando aceitar su funcionamiento ofensivo y plasmar la jerarquía de sus individualidades. Del otro lado, los dirigidos por Graham Potter encaran el desafío con la premisa de sostener un orden táctico impecable, explotar las transiciones rápidas y anular las variantes colectivas del conjunto neerlandés.

Este compromiso cuenta con un historial de alta competitividad en el ámbito europeo, registrando un total de 25 antecedentes directos entre partidos oficiales y amistosos. El balance general se mantiene sumamente equilibrado, con 11 victorias para Países Bajos, 6 empates y 8 triunfos para Suecia. El último cruce oficial en el marco masculino mayor se remonta a octubre de 2017, durante las eliminatorias europeas, cuando la Orange se impuso por 2 a 0 en Ámsterdam, lo que traslada un condimento de paridad absoluta al plano mundialista.

El rendimiento en los últimos 10 partidos

Las campañas recientes exponen dinámicas muy sólidas para ambas estructuras. Países Bajos llega a este compromiso sosteniendo un registro de seis victorias, dos empates y dos derrotas en sus últimas diez presentaciones, demostrando una altísima efectividad goleadora en el plano continental y amistoso. La propuesta de tenencia y transiciones verticales implantada por Koeman consolidó un bloque confiable.

Por el bando de Suecia, el balance en su decena de partidos más recientes refleja un andar competitivo y en alza, acumulando cuatro triunfos, tres empates y tres caídas. El conjunto escandinavo demostró una notable mejoría colectiva en la recta final de la preparación, apoyado en la efectividad de sus atacantes para resolver compromisos ante rivales de fuste.

El apartado reglamentario y de conducta muestra una concentración impecable en ambas plantillas en el ciclo de compromisos previo. En la serie de diez partidos analizados, la selección de Países Bajos mantuvo un juego ordenado y no sufrió tarjetas rojas directas. La sintonía es idéntica en la escuadra de Suecia, que tampoco registró futbolistas expulsados en sus presentaciones oficiales y preparatorias más recientes, garantizando que ambos entrenadores dispongan de la totalidad de sus piezas sin arrastrar bajas por sanciones disciplinarias.