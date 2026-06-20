¿Cuántos puntos se necesitan para pasar a la fase eliminatoria del Mundial?

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo C - Brasil vs Haití

La ampliación del cuadro a 48 selecciones en el Mundial de este año implica que no solo pasarán a la siguiente fase los dos ‌primeros clasificados de cada uno de ‌los 12 grupos de la primera ronda, sino también los ocho mejores terceros.

A medida que la jornada de este fin de semana en Canadá, México y Estados Unidos vaya definiendo la clasificación de los grupos, se sacarán las calculadoras para determinar cuál será el requisito mínimo para pasar a los dieciseisavos de final.

Es solo la segunda vez que un torneo organizado por la FIFA, el organismo rector del fútbol mundial, ​cuenta con tantos equipos, por ⁠lo que la experiencia previa se limita a la Copa Mundial Sub-17 celebrada ‌el pasado noviembre en Qatar.

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Pero no es, ni mucho menos, la ⁠primera vez que los terceros clasificados en la ⁠fase de grupos de un torneo han tenido la oportunidad de pasar de ronda.

Esto se remonta a la fase final del Mundial de 1986 en México, que fue la ⁠primera en la que los cuatro mejores terceros de los seis grupos ​de cuatro equipos pasaron a las eliminatorias junto con los ‌dos primeros de cada grupo.

Aún era una ‌época en la que se otorgaban dos puntos por victoria, en lugar de ⁠tres, pero un análisis de 38 torneos de la FIFA y campeonatos continentales en los que ha habido un cuadro de 24 equipos -y, por lo tanto, cuatro plazas disponibles para los mejores terceros clasificados- ofrece una idea de los puntos que serán ​necesarios para pasar ‌a la fase eliminatoria.

LOS PUNTOS A MIRAR

* Cinco puntos: Nunca un equipo que haya sumado cinco puntos en sus tres partidos de la fase de grupos ha quedado fuera de los dos primeros puestos de la fase de grupos.

* Cuatro puntos: Solo en dos ocasiones un equipo con cuatro ⁠puntos que ocupaba el tercer puesto del grupo no se ha clasificado, y ambos casos ocurrieron en el Mundial Sub-20. Pero, curiosamente, Noruega quedó última en su grupo del Mundial de 1994 con cuatro puntos, y lo mismo le ocurrió a Ucrania en el último torneo de Europa celebrado en Alemania hace dos años.

* Tres puntos: La tasa de éxito de los equipos que terminan con tres puntos es ligeramente inferior al 50%, pero casi todos ellos ‌tienen una diferencia de goles positiva. Tres puntos y una diferencia de goles negativa dejan menos de una de cada tres posibilidades de pasar de ronda. Una excepción fue Noruega en el Mundial Sub-20 de 2019, que, a pesar de tener una diferencia de goles positiva de ocho, quedó eliminada. Eso incluyó una victoria por 12-0 sobre Honduras, en ‌la que Erling Haaland marcó nueve goles. En el Mundial Sub-17 celebrado el año pasado en Qatar, con 48 equipos, cuatro de los seis equipos que quedaron terceros en sus respectivos ‌grupos con tres ⁠puntos se clasificaron.

* Dos puntos: Solo en dos de los torneos analizados, en los que se otorgaban tres puntos por victoria, un equipo ​terminó entre los cuatro mejores terceros con tan solo dos puntos; el caso más reciente fue el de Tanzania en la Copa Africana de Naciones celebrada en Marruecos a finales del año pasado.

(Escrito por Mark Gleeson, en Atlanta; edición en Español de Manuel Farías)