A quiénes echó Nico Occhiato de Luzu TV por difundir una información falsa sobre el padre de Messi

Nico Occhiato calificó lo ocurrido como un “error inadmisible” y anunció una revisión interna para determinar responsabilidades

La polémica que involucró a LUZU y una información falsa difundida sobre Jorge Messi, padre de Lionel Messi, generó una fuerte repercusión en redes sociales y medios de comunicación. Tras el escándalo, Nico Occhiato emitió un comunicado oficial en el que confirmó las medidas adoptadas por el canal para afrontar la situación.

Qué ocurrió en Luzu TV y por qué se generó la polémica

El conflicto comenzó durante la emisión de El show del verano, el programa conducido por Florencia Peña en LUZU. Allí se difundió una información falsa relacionada con Jorge Messi, padre del capitán de la Selección Argentina.

La situación provocó una inmediata reacción en redes sociales, donde numerosos usuarios cuestionaron la falta de verificación de los datos antes de su difusión. Con el paso de las horas, el episodio también comenzó a ocupar espacio en distintos programas de televisión y portales de noticias.

Ante el creciente repudio público, las autoridades del canal analizaron internamente lo sucedido y evaluaron posibles sanciones para los responsables de la emisión del contenido.

El comunicado de Nico Occhiato tras el escándalo

Frente a la repercusión del caso, Nico Occhiato publicó un mensaje en sus redes sociales para expresar su postura sobre lo ocurrido.

El creador y director de LUZU manifestó su rechazo a la situación y dejó en claro que los dichos emitidos al aire no representaban los valores ni los criterios periodísticos que busca transmitir la señal.

“Quiero expresar que lo que acaba de suceder al aire de LUZU me indigna igual que a todos ustedes, no me representan a mí ni a lo que queremos transmitir desde nuestro trabajo. Mi desacuerdo es total. Corresponde una revisión interna y una sanción contundente porque fue un error inadmisible para mi forma de comunicar”, sostuvo.

Las declaraciones generaron gran expectativa respecto de las medidas que finalmente tomaría la empresa contra quienes participaron de la difusión de la información falsa.

Quiénes fueron desvinculados de Luzu TV

Horas después de aquel primer descargo, llegó la confirmación oficial sobre las consecuencias que tendría el episodio. A través de un nuevo comunicado institucional, LUZU informó que se decidió desvincular a todos los responsables involucrados en la difusión de la fake news.

“Desde LUZU TV lamentamos profundamente lo ocurrido al aire en el programa El show del verano”, señaló el mensaje difundido por el canal. Luego agregó: “Para nuestro canal es inadmisible la difusión de información sensible sin la debida verificación previa”.

Finalmente, el texto confirmó las medidas adoptadas: “Por ese motivo, las autoridades de LUZU TV han tomado la decisión de desvincular a todos los responsables y Florencia Peña tomará la decisión de dar un paso al costado. Reafirmamos nuestro compromiso con una comunicación responsable, respetuosa y rigurosa”.

De esta manera, la principal figura alcanzada por la decisión fue Florencia Peña, mientras que también fueron separados de sus funciones los productores involucrados en el contenido emitido.

La polémica comenzó tras la difusión de una información falsa sobre Jorge Messi durante una emisión de LUZU TV

La primicia que anticipó la decisión del canal

Antes de que Nico Occhiato confirmara oficialmente las desvinculaciones, la periodista Yanina Latorre había adelantado la información a través de su cuenta en la red social X.

“Acaban de desvincular a Flor Peña y 2 productores de Luzu. Ampliaremos #yaninforma”, escribió. Minutos después de esa publicación, el comunicado de LUZU ratificó la medida y puso fin a las especulaciones que circulaban en redes sociales.

La decisión adoptada por el canal marca uno de los episodios más resonantes en la historia reciente del streaming argentino y reabre el debate sobre la responsabilidad de los medios digitales al momento de verificar información sensible antes de llevarla al aire.