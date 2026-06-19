Nico Occhiato rompió el silencio y anunció qué pasará con Luzu después de la fake news: "Tomé la decisión".

Nicolás Occhiato rompió el silencio después de la fake news que divulgó Florencia Peña en Luzu TV sobre Jorge Messi, padre del capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi. "Yo tomé la decicsión que creía que tenía que tomar como cabeza de Luzu", expresó.

En el inicio de su programa, Nadie dice nada, Occhiato contó que le pidió disculpas a la familia del futbolista y aclaró que el canal seguirá por el mismo rumbo. "Para todos los que se ponían contentos de que 'uh, es el fin de Luzu', bueno, no se bajó ninguna marca".

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