Portugal hace caso omiso del "ruido", dice Dias, mientras aumentan críticas a Ronaldo en Mundial

Entrenamiento de Portugal para la Copa Mundial de la FIFA 2026

La selección de Portugal hace caso omiso de las críticas dirigidas al equipo y a su ‌capitán, Cristiano Ronaldo, tras el ‌decepcionante empate en su primer partido del Mundial frente a la República Democrática del Congo, dijo el viernes el defensor Rubén Dias.

El Congo, que disputa su primer Mundial en 52 años, frustró a Portugal con un empate a 1-1 que dejó al equipo europeo con un solo tiro a puerta a pesar de completar 740 ​pases, lo que provocó ⁠una avalancha de críticas.

Ronaldo, en particular, se vio en el ‌punto de mira, ya que la sequía goleadora del ⁠jugador de 41 años en grandes ⁠torneos se ha prolongado a 10 partidos, remontándose al Mundial de 2022.

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"Las críticas no nos afectan, es ruido y forma parte de la ⁠competición... Todo es ruido", dijo Dias a los periodistas en ​la concentración de Portugal. "Siempre ocurre cuando tienes un ‌partido que no sale bien. Nos ‌mantenemos alejados de las críticas innecesarias".

El capitán de Portugal fue ⁠objeto de una dura crítica por parte del exdelantero francés Thierry Henry, quien sugirió que Ronaldo jugaba en busca de la gloria personal en lugar de por el éxito del equipo.

"Hay algo importante: ​el equipo ‌necesita marcar, no tú", dijo Henry en su análisis para Fox, agregando que Ronaldo estaba obstaculizando a compañeros que se encontraban en mejor posición para marcar.

RONALDO, "ACOSTUMBRADO A LA PRESIÓN DE LOS MEDIOS"

Pero Dias se negó a señalar a Ronaldo, que ⁠disputa su sexto Mundial.

"Cristiano, por supuesto, está acostumbrado a lidiar con la presión mediática a la que solemos enfrentarnos en el club, en la selección nacional, en los torneos mundiales y en las competiciones europeas", señaló Dias.

"En este tipo de competiciones, nunca todo será perfecto... Se trata de una competición que solo se puede ganar si se juega bien ‌partido tras partido", añadió.

Dias, que se quedó en el banquillo en el primer partido mientras se recuperaba de una lesión, dijo estar listo para jugar el segundo partido de la fase de grupos, el martes frente a Uzbekistán.

Tras haberse enfrentado a la defensa de cinco del Congo, ‌Portugal podría encontrarse con una estrategia similar por parte de Uzbekistán, y Dias señaló que se trata de una táctica que ha visto en ‌repetidas ocasiones mientras ⁠jugaba en el Manchester City.

"Vengo de disputar la mayoría de mis partidos de club frente a equipos que ​utilizan una defensa de cinco, así que tengo una idea muy clara al respecto", dijo Dias. "Respetar la disciplina posicional resulta decisivo en partidos como estos".

Con información de Reuters