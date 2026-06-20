Del "Dame dos" a la crisis: cuántas pizzas y cervezas menos se compran hoy con un salario mínimo que en el último Mundial de Qatar

Entre el Mundial de Qatar 2022 y la antesala del Mundial 2026, los precios de algunos de los productos más asociados a las reuniones futboleras registraron aumentos que superan el 1.000%. En ese transcurso, el salario mínimo fue ajustado salvajemente y perdió poder de compra para la clásica juntada mundialista. De cara al partido de la Selección contra Austria, el bolsillo luce mucho más flaco que en aquel segundo partido de fase de grupo contra México.

La comparación permite medir de forma concreta cómo evolucionó el bolsillo de los trabajadores. Una pizza, una cerveza y una gaseosa conforman una combinación habitual para ver un partido de fútbol, pero hoy representan una porción mucho mayor de los ingresos que hace apenas tres años y medio.

Cuánto aumentaron la pizza, la cerveza y la gaseosa

En diciembre de 2022, cuando Argentina se consagró campeona del mundo en Qatar, una pizza grande de muzzarella costaba en promedio $ 1.650 en la Ciudad de Buenos Aires. En junio de 2026, el mismo producto alcanza los $ 22.000. Esto implica un incremento de aproximadamente 1.233% .

. La cerveza de litro pasó de $ 341,42 a $ 4.205,20 en el mismo período, una suba cercana al 1.132% .

. Por su parte, una gaseosa aumentó de $ 255,89 a $ 3.531,41, lo que representa un alza de alrededor del 1.280%.

Aunque los tres productos multiplicaron varias veces su valor, la gaseosa fue el artículo que más se encareció entre el Mundial de Qatar y la previa de la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Salario mínimo: cuánto podía comprar en 2022 y cuánto compra hoy

La comparación más reveladora surge al medir cuántas unidades de cada producto podía adquirir un trabajador que cobraba el salario mínimo.

En diciembre de 2022, el Salario Mínimo, Vital y Móvil era de $ 61.953. Con ese ingreso se podían comprar:

37 pizzas grandes de muzzarella.

181 cervezas de litro.

242 gaseosas.

En junio de 2026, el salario mínimo asciende a $ 367.800. Sin embargo, con ese monto se pueden comprar:

16 pizzas grandes de muzzarella.

87 cervezas de litro.

104 gaseosas.

La pérdida de poder adquisitivo resulta evidente. En términos de pizza, el salario mínimo perdió más de la mitad de su capacidad de compra. Lo mismo ocurrió con la cerveza y la gaseosa, donde la cantidad de unidades accesibles cayó de manera significativa.

El deterioro del ingreso mínimo

La evolución de estos consumos coincide con un proceso más amplio de deterioro del salario mínimo. Un informe elaborado por especialistas de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA advirtió que el ingreso mínimo actual se encuentra en niveles históricamente bajos y estimó que debería ubicarse cerca de los $1,5 millones para recuperar la capacidad adquisitiva que tenía cuando fue creado.

Según ese estudio, el salario mínimo vigente de $ 367.800 cubre apenas una parte de lo que sería necesario para mantener los parámetros originales establecidos por la legislación laboral argentina.

En ese contexto, la comparación entre los productos más consumidos durante una reunión futbolera y el ingreso mínimo permite observar con claridad una tendencia que atraviesa a buena parte de los trabajadores: aunque los salarios aumentaron en términos nominales, los precios crecieron mucho más rápido.