La insólita burrada que dijeron en TN sobre el Indio Solari.

Este último viernes 5 de junio, falleció a los 77 años uno de los referentes musicales más preponderantes y convocantes que dio la Argentina: Carlos Alberto Solari, el Indio. Su deceso generó una enorme conmoción en todo el país, a tal punto que para su velorio (que se desarrolló este domingo) se registró una fila de hasta 70 cuadras.

Desde luego que esto fue seguido muy de cerca por los medios de comunicación, razón por la cual la grilla televisiva estuvo plagada de móviles; homenajes y entrevistas referidas al líder de Los Redondos. También hubo opiniones y comentarios sobre su persona, algunos más desatinados que otros, aunque en TN se fueron al paroxismo de ese adjetivo.

El Indio Solari durante una de sus últimas presentaciones.

¿Qué dijeron en TN sobre el Indio Solari?

En determinado momento de la cobertura del domingo, el periodista Gerardo "Tato" Young expuso algo más que errado luego de que su compañera de estudio leyera en voz alta un mensaje que Aníbal Fernández publicó en memoria del Indio. "Bueno, efectivamente se habían hecho muy amigos y fue el puente de acercamiento con el kirchnerismo, kirchnerismo que se vio en problemas cuando fue la tragedia de Olavarría porque fue un desastre todo lo que pasó ahí, con dos muertos, hubo una gran investigación", señaló.

Esto generó ruido en redes, ya que para el momento en que se llevó a cabo el recordado recital, pleno 2017, quien presidía el país era Mauricio Macri; mientras que la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires era María Eugenia Vidal y el intendente de Olavarría era Ezequiel Galli, todos del espacio de Cambiemos. Nadie, por ende, relacionado con el espacio kirchnerista como planteó erróneamente el trabajador de prensa.