Dolor: murió a los 64 años una leyenda de la música nacional.

El rock nacional atraviesa horas de profunda tristeza. En las últimas horas, las autoridades provinciales confirmaron el fallecimiento a los 64 años de Felipe Staiti, el virtuoso músico y creador de la icónica banda Enanitos Verdes. Con el correr del día, se supo que no tendrá velatorio ni ceremonia para despedirlo.

El artista perdió la vida en el Hospital Italiano de Mendoza, lugar donde ingresó días atrás por un severo cuadro clínico.

El subsecretario de Cultura mendocino, Diego Gareca, comunicó la dolorosa noticia a los medios con un sentido mensaje institucional. "Con profunda tristeza despedimos al querido Felipe Staiti, un talento inmenso de nuestra tierra y pieza fundamental de la historia del rock mendocino. La cultura de Mendoza pierde a uno de sus guitarristas más brillantes e irremplazables", escribió el funcionario para honrar su memoria.

Luego, desde la cuenta oficial de Los Enanitos Verdes, confirmaron que Felipe Staiti no tendrá velatorio ni ceremonia para despedirlo por una decisión familiar. El comunicado fue publicado en X (ex Twitter).

Si bien el entorno mantuvo un estricto hermetismo sobre las causas exactas del deceso, el estado físico del intérprete arrastraba serias complicaciones previas. En el año 2024, una grave infección bacteriana lo obligó a permanecer bajo cuidados intensivos durante varias jornadas.

Dolor: murió a los 64 años una leyenda de la música nacional.

Un hit que cantó todo el continente

A nivel musical, esta histórica figura de la guitarra fundó el exitoso grupo en 1979 junto a Marciano Cantero y Daniel Piccolo, para luego conquistar los escenarios de todo el continente con himnos inmortales como "Lamento boliviano".