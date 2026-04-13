Dolor en el espectáculo: murió un actor que brilló en incontables éxitos.

El mundo del espectáculo despide a una verdadera leyenda. La prensa británica, a través de las páginas del Stratford-Upon-Avon Herald, confirmó la triste muerte de John Nolan a sus 87 años de edad.

Nacido en la ciudad de Londres en mayo de 1938, el artista forjó una carrera impecable desde sus inicios formales en el Drama Centre London. Su innegable talento lo llevó de inmediato a los escenarios más prestigiosos de todo el Reino Unido, con memorables participaciones en la Royal Shakespeare Company y el célebre National Theatre.

Su éxito en Hollywood y el fuerte vínculo familiar con otras figuras

Su salto definitivo a la popularidad masiva llegó de la mano de la televisión y el cine. En la pantalla chica, el actor conquistó de inmediato al público con papeles centrales en producciones de la BBC, como el clásico Daniel Deronda y el drama Doomwatch. Más cerca en el tiempo, brilló con luz propia como el gran villano John Greer en la serie Person of Interest, una obra creada por su sobrino, el guionista Jonathan Nolan.

Esa misma conexión de sangre también lo unió al aclamado director de cine Christopher Nolan. El icónico director de taquilleras películas confió en su tío para múltiples proyectos de enorme presupuesto en Hollywood. Así, el intérprete formó parte del elenco de la película Following, el éxito bélico Dunkerque y la histórica saga de Batman Begins y The Dark Knight Rises, donde encarnó al directivo Douglas Fredericks.