Murió Julio Ricardo: a los 87 años, se fue un emblema del Fútbol Para Todos

Murió Julio Ricardo, un emblema del Fútbol Para Todos.

Murió Julio Ricardo, un emblema del Fútbol Para Todos y un símbolo de las transmisiones de televisión en el fútbol argentino. El periodista falleció a los 87 años, luego de haber pasado las últimas horas de su vida internado en la Clínica Zavala de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Se trata de un histórico compañero de Marcelo Araujo, el relator que también perdió la vida hace pocos días. Además, también hizo dupla en la TV con figuras de la talla de Víctor Hugo Morales y José María Muñoz, entre otras. Con un lenguaje depurado y mucho conocimiento del juego, logró trascender generaciones y edades con sus palabras.

Nacido el 18 de agosto de 1933 en Buenos Aires, Julio Ricardo inició su actividad en el periodismo deportivo argentino en 1957 con coberturas para Noticias Gráficas. Su labor incluyó participaciones como comentarista, cronista y analista en programas de radio y televisión durante más de seis décadas.

Gracias a su desempeño en los canales de TV como el 9, 11 y 13, así como en Radio Colonia y Nacional, López Batista fue clave en la consolidación y profesionalización del género periodístico deportivo en el país, con presencia continuada que dejó huella en varias generaciones de profesionales. Durante la década de 1990 fue elegido para dirigir ATC (hoy la TV Pública) durante el gobierno de Carlos Menem, pero renunció tras seis meses en el cargo por cuestiones políticas.

Una historia familiar en el periodismo

La trayectoria en los medios de comunicación no fue una casualidad para Julio Ricardo, ya que tanto su padre, José López Pájaro, como sus tíos, se destacaron en los medios y la docencia. López Pájaro, fundador del Círculo de Periodistas Deportivos y director de la revista La Cancha, llegó a Julio la tradición con la lectura y el debate diverso. El propio Ricardo explicaba que en su hogar “había un ambiente de diversidad intelectual que me marcó para siempre”.

Fueron diversos trabajos para el periodista en esta labor, con la gira de la Selección Argentina previa al Mundial de Chile 1962 incluida. También le tocó cubrir, por ejemplo, el automovilismo con el accidente fatal de Juan Gálvez en plena Vuelta de Olavarría 1963. Luego fue parte, por ejemplo de la histórica Tribuna Caliente, donde tuvo invitados de lujo como el mismísimo Diego Maradona.

El reconocimiento político para Julio Ricardo

En noviembre de 2024, Ricardo fue reconocido como personalidad destacada del periodismo deportivo argentino en la Legislatura Porteña gracias al proyecto que presentó el diputado Claudio Ferreño. “Hoy celebramos la destacada trayectoria de uno de los grandes del periodismo. Su nombre evoca compromiso, profesionalismo y una pasión contagiosa por el deporte que todos nosotros compartimos. Él ha sido y sigue siendo una fuente de inspiración”, destacó el legislador en la presentación.

Julio Ricardo, con Marcelo Araujo en la época del Fútbol Para Todos.

Ricardo les agradeció a los diputados de la Ciudad por el acompañamiento a la declaración. También recordó a la Selección Argentina que fue campeona del Mundial de Qatar 2022 y lo que fueron los festejos de la gente en las calles de la Capital Federal. “Es el deporte, que le está mostrando al mundo que es posible vivir en paz, de no vivir en guerra ni en grietas de manera permanente. Fue excepcional lo de ese día”, consideró en su última aparición pública masiva.