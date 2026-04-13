Dalma Maradona destrozó a Manuel Adorni: "En el piso".

El gobierno de Javier Milei está inmerso en cada vez más escándalos. Si bien varios de ellos atañen a funcionarios en general del oficialismo o mismo al propio presidente, lo cierto es que varios también rodeando a una única figura: la de Manuel Adorni, el actual jefe de gabinete.

Entre lo ocurrido con el viaje a Punta del Este con su familia y las dudas respecto a cómo adquirió la vivienda de Caballito en la cual actualmente reside, el exvocero se encuentra entre la espada y la pared, con entre escasas y nulas declaraciones públicas. Esta forma de afrontar las acusaciones en su contra, así como también el tenor de las mismas, fue objeto de análisis de muchos medios de comunicación.

Manuel Adorni está inmerso en numerosos escándalos.

No solo los programas políticos hicieron mención a esto: también tuvo lugar en ciclos que se relacionan más con otras temáticas. Tal fue el caso del que conduce Ángel de Brito en Bondi Live, donde dialogó con Dalma Maradona en el estudio y le preguntó acerca de Adorni, con quien la hija del 10 había tenido un cruce.

¿Qué dijo Dalma Maradona de Manuel Adorni?

En determinado momento, Ángel de Brito quiso saber si Dalma tenía algo para decir sobre Adorni. Sin embargo, esta se negó y dejó una contundente reflexión: "No, ya está. Yo no tengo nada para decir, ya suficiente con la actualidad encima".

El presentador, de todos modos, se lo repreguntó "porque cuando te atacó a vos y a Maradona, era en pleno poder y en pleno vigor". "Y ahí le contesté yo. En el piso no le contesto a nadie", respondió, dando lugar a un silencio que hablaba más que mil palabras.