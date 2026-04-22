Jorge Rial habló desde lo más íntimo y confirmó la noticia que más le duele: "No puedo"

Jorge Rial confirmó algo que le duele mucho.

En el mundo del espectáculo hay separaciones que llegan sin previo aviso, pero hay otras que, aunque duelan, se entienden. Eso es lo que ocurrió con Jorge Rial, quien decidió hablar desde un lugar poco habitual y confirmar una noticia que lo atraviesa de lleno en lo personal.

¿Qué le pasó a Jorge Rial?

La información había empezado a circular en las últimas horas, cuando Ángel de Brito reveló la ruptura con María del Mar Ramón. Sin embargo, fue el propio Rial quien terminó de ponerle palabras a la situación y explicar qué hay detrás de esta decisión.

Jorge Rial se separó de María del Mar Ramón.

Jorge Rial por qué se separó

Lejos de un escándalo o de un conflicto, el periodista dejó en claro que se trata de una separación atravesada por el amor y el respeto. “A ella le salió la oportunidad de una beca en Madrid y otra en México. Su carrera está despegando de una manera increíble”, explicó, destacando el momento profesional que vive su expareja.

El punto central del quiebre no fue una pelea ni una crisis clásica, sino una cuestión de caminos. Rial reconoció que no podía acompañarla en esta nueva etapa por sus propias responsabilidades. “Yo no puedo ir con ella porque mi familia está acá”, afirmó, dejando en evidencia el dilema que enfrentaron.

A pesar del dolor, el conductor eligió poner el foco en lo positivo. “Con mucho amor y dolor decidimos separarnos”, expresó, en una declaración que reflejó el tono con el que atravesaron este momento. No hubo reproches, sino una mirada compartida sobre lo que cada uno necesita.

Esto dijo Jorge Rial de su separación.

Incluso fue más allá al hablar del futuro de María del Mar. “No puedo cortarle las alas. Estoy orgulloso de ella”, dijo, dejando una imagen distinta a la de otras separaciones mediáticas. Una donde el afecto sigue presente, aunque el vínculo cambie.

En un ambiente donde muchas rupturas terminan en conflicto, esta historia tomó otro camino. El de aceptar que, a veces, el amor no alcanza para sostener un proyecto de vida en común.

Así, Rial confirmó una noticia que le duele, pero que también eligió transitar desde la sinceridad. Porque hay decisiones que no se toman por falta de amor, sino por respeto a lo que viene. Y en este caso, el mensaje fue claro: dejar ir también puede ser una forma de querer.