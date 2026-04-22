Preocupación en América: conductora se descompuso en su casa y lo grabó todo

Se desmayó conductora de América.

En el mundo del espectáculo, donde todo termina saliendo a la luz, incluso los momentos más íntimos pueden convertirse en tema de conversación. Eso fue lo que le ocurrió a esta conductora de América, quien protagonizó un episodio inesperado en su propia casa que rápidamente se volvió viral.

¿Quién fue la figura de América que se desmayó?

La protagonista de esta historia es Yanina Latorre. Todo sucedió en una situación tan cotidiana como ordenar el placard junto a su marido, Diego Latorre. Entre ropa, comentarios y decisiones sobre qué guardar o descartar, la escena parecía una más de la rutina diaria hasta que algo cambió de golpe.

Yanina Latorre se desmayó en su casa.

¿Qué le pasó a Yanina Latorre?

En medio de la charla, Yanina comenzó a sentirse mal y lo expresó sin filtro: “Ay, me bajó la presión, me voy a desmayar”, se la escucha decir en el audio que luego se conoció. La reacción de Diego fue inmediata, intentando calmarla y entender qué estaba pasando en ese momento.

El exfutbolista trató de asistirla con preguntas simples pero clave. “No comiste nada”, le marcó, mientras buscaba ayudarla a estabilizarse. También le ofreció agua y le sugirió que podía tratarse de un movimiento brusco, intentando encontrar una explicación rápida a la descompensación.

Del otro lado, la conductora insistía en que no se sentía bien. “Ayudame, despacio, estoy medio rara”, alcanzó a decir, generando un momento de preocupación que, por unos segundos, rompió completamente con el tono distendido que venían teniendo.

Lo curioso es que todo quedó registrado casi por accidente. Fue Lola Latorre, hija de la pareja, quien compartió el audio en redes sociales, dándole un giro inesperado a la situación. Con humor, acompañó el posteo con un mensaje que desdramatizó el momento.

A partir de ahí, el contenido se viralizó rápidamente. Hubo quienes se lo tomaron con humor, siguiendo la línea del posteo original, y otros que se mostraron preocupados y recomendaron que la conductora se realice controles médicos para descartar cualquier problema de fondo.

Finalmente, el episodio no pasó a mayores y todo quedó en un susto. Sin embargo, volvió a poner sobre la mesa cómo situaciones cotidianas pueden cambiar en segundos y cómo, en tiempos de redes, nada queda puertas adentro.

Porque en esta historia hubo de todo: un momento de tensión, un audio inesperado y un final que, como muchas veces en el mundo Latorre, terminó entre risas.