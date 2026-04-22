Jorge Rial reveló una infidelidad que salpica a un "ex ministro": "Le mete los cuernos"

El comentario del conductor que revolucionó.

Jorge Rial continúa apelando a su histórico estilo ligado al mundo del espectáculo y los enigmas mediáticos. En las últimas horas volvió a demostrarlo a través de un explosivo mensaje publicado en su cuenta de X, donde deslizó una supuesta traición que habría afectado a un exfuncionario del gobierno de Javier Milei.

El conductor de Argenzuela (C5N) sostiene desde hace años una postura crítica hacia la gestión de La Libertad Avanza y, en reiteradas oportunidades, utilizó su programa para difundir denuncias y cuestionamientos vinculados al oficialismo. Entre ellas, se destacó la investigación conocida como causa Andis, que tomó relevancia tras revelarse presuntos sobreprecios en la compra de insumos destinados a personas con discapacidad.

El polémico mensaje de Jorge Rial

Esta vez Rial eligió un tono más cercano al chimento político. Sin mencionar nombres propios, el exconductor de Intrusos publicó un mensaje cargado de ironía y misterio que rápidamente despertó especulaciones. “Pobre ex ministro”, escribió inicialmente.

Luego agregó detalles que alimentaron aún más las versiones: “Enterarse por los medios que su pareja le mete los cuernos con el dueño de la empresa que trabaja. De que se disfrazará ahora?”. Con esa frase, el periodista dejó abierta la incógnita sobre la identidad de los involucrados, fiel a un recurso narrativo que utilizó durante años en la televisión.

Hasta el momento, Rial no brindó aclaraciones ni amplió la información sobre su publicación. El silencio solo alimentó las especulaciones digitales, donde muchos internautas apuntaron hacia una supuesta crisis sentimental entre la periodista Cristina Pérez y el ministro Luis Petri, aunque ninguno de los protagonistas realizó declaraciones públicas al respecto.