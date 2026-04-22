Luis Majul explicó por qué se ausentó Victoria Villarruel de la misa en conmemoración de Francisco.

Este martes 21 de abril se efectuó en la Basílica de Luján una misa por el primer aniversario de la muerte del Papa Francisco, al cual asistió una buena parte del arco político argentino. Oficialismo y oposición se unieron allí en memoria de Jorge Bergoglio, aunque hubo ausencias llamativas, como fue la de Victoria Villarruel. La vicepresidenta, quien tiene actualmente las riendas del país mientras Javier Milei está en Israel, no hizo acto de presencia y tanto los medios como las redes no se lo dejaron pasar.

En LN+, por ejemplo, tanto Luis Majul como Cristina Pérez se refirieron al desplante de la funcionaria y brindaron un mayor nivel de detalle al motivo detrás de su decisión. Si bien la mujer expuso ante los micrófonos que fue porque vio "politizada" esa ceremonia, los mencionados periodistas evidenciaron que fueron otras las razones.

Luis Majul explicó por qué se ausentó Villarruel

Al momento de presentar el tema, Majul lo expuso como el "extravagante pedido que hizo la vicepresidente, Victoria Villarruel, al protocolo de la conferencia episcopal del acto del día de hoy, para homenajear al Papa Francisco, pidiendo estar absolutamente sola". En ese sentido, añadió que ella solicitó estar "en una fila, si fuese posible, la primera, alejada de todo el resto de la dirigencia política; del gabinete nacional; de Axel Kiciloff, para asistir precisamente a ese acto".

Luego, prosiguió con su relato: "Salió, no sé si de su casa o sus oficinas, llegó hasta kilómetros antes del lugar donde se producía el acto, preguntó como iba a estar distribuido el homenaje y los invitados, volvió a pedir sentarse sola y el protocolo de la conferencia episcopal argentina le dijo 'no, de ninguna manera'".

Finalmente, Majul dejó entrever que "esto se suma a muchos desplantes, a mi entender, pedidos extravagantes y desinteligencias, una más, entre el Gobierno Nacional y la vicepresidente Victoria Villarruel".