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Una figura de América TV se despidió entre lágrimas de su programa

Una figura de América TV protagoniza una emotiva despedida luego de confirmar que se irá del canal. 

02 de junio, 2026 | 16.25

La periodista y politóloga Marina Edith Calabró ya no formará parte del programa de televisión Lape Club Social y protagonizó una despedida emotiva tras un largo tiempo junto al canal: "Un placer trabajar con este equipo hermoso. Gracias a todos los que confiaron en mí”.

El conductor del ciclo Sergio Lapegüe rápidamente respondió ante estas palabras sentidas y aseguró: “Una alegría haber estado con vos, no te conocía. Fue un orgullo que estuvieras acá, aprendí del espectáculo". 

Luego de esto, la comunicadora no dudo en responder con amorosidad: “Nos conocíamos poco, de intercambio de mensajes, pero Sergio Lapegüe es un bicho raro en la televisión: es un hombre bueno. Es generoso, empático, siempre está de buen humor. Fue un líder indiscutido durante décadas y es un tipo humilde, amoroso".

Marina Calabró comienza un nuevo camino profesional junto a Luis Ventura 

La figura confirmó su salida del programa de América TV luego de que Ángel de Brito revelara que continuará en el canal al frente de Primicias Ya, junto a Luis Ventura, ciclo que se emitirá después de A la tarde, el programa conducido por Karina Mazzocco: “Con producción de Jotax para la pantalla de América, de 16:30 hasta el noticiero de las 18:00 horas, el nuevo programa estará conducido por Marina Calabró y Luis Ventura”. 

Asimismo, en el streaming de Jotax Ya fue todo, Barbie Gyalay reveló: “En principio, el panel va a estar compuesto por tres personas. A parte va a haber dos columnas, que se está terminando de definir si van a ser semanales  o diarias”. 

Además la productora del streamimg afirmó que Santiago Sposato, Marcela Coronel y Damasia Ochoa estarán fijos en el equipo del canal. A su vez, Juan Pablo Godino, editor y director del portal web Primicias Ya, y el periodista Pablo Montagna, tendrán sus columnas. 

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