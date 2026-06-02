Una figura de América TV protagoniza una emotiva despedida luego de confirmar que se irá del canal.

La periodista y politóloga Marina Edith Calabró ya no formará parte del programa de televisión Lape Club Social y protagonizó una despedida emotiva tras un largo tiempo junto al canal: "Un placer trabajar con este equipo hermoso. Gracias a todos los que confiaron en mí”.

El conductor del ciclo Sergio Lapegüe rápidamente respondió ante estas palabras sentidas y aseguró: “Una alegría haber estado con vos, no te conocía. Fue un orgullo que estuvieras acá, aprendí del espectáculo".

Luego de esto, la comunicadora no dudo en responder con amorosidad: “Nos conocíamos poco, de intercambio de mensajes, pero Sergio Lapegüe es un bicho raro en la televisión: es un hombre bueno. Es generoso, empático, siempre está de buen humor. Fue un líder indiscutido durante décadas y es un tipo humilde, amoroso".

Marina Calabró comienza un nuevo camino profesional junto a Luis Ventura

La figura confirmó su salida del programa de América TV luego de que Ángel de Brito revelara que continuará en el canal al frente de Primicias Ya, junto a Luis Ventura, ciclo que se emitirá después de A la tarde, el programa conducido por Karina Mazzocco: “Con producción de Jotax para la pantalla de América, de 16:30 hasta el noticiero de las 18:00 horas, el nuevo programa estará conducido por Marina Calabró y Luis Ventura”.

Asimismo, en el streaming de Jotax Ya fue todo, Barbie Gyalay reveló: “En principio, el panel va a estar compuesto por tres personas. A parte va a haber dos columnas, que se está terminando de definir si van a ser semanales o diarias”.

Además la productora del streamimg afirmó que Santiago Sposato, Marcela Coronel y Damasia Ochoa estarán fijos en el equipo del canal. A su vez, Juan Pablo Godino, editor y director del portal web Primicias Ya, y el periodista Pablo Montagna, tendrán sus columnas.