Todas las parejas de Moria Casán: quiénes fueron y cómo terminaron

Moria Casán tiene un gran listado de novios.

La vida amorosa de Moria Casán siempre estuvo tan expuesta como su carrera artística. Ícono indiscutido del espectáculo argentino, la One nunca ocultó sus romances ni esquivó las polémicas, y a lo largo de las décadas construyó un historial sentimental tan intenso como mediático. Amores apasionados, separaciones escandalosas y vínculos que marcaron época forman parte de su biografía personal.

Uno de los primeros nombres fuertes en su vida fue Mario Castiglione, con quien tuvo a su única hija, Sofía Gala Castiglione. La relación no terminó en buenos términos y estuvo atravesada por conflictos personales y judiciales. Sin embargo, con el paso del tiempo, Moria siempre destacó el rol de Castiglione como padre y reconoció que fue una etapa clave de su vida, aunque marcada por el desgaste.

Uno de sus romances más polémicos

Otro romance que dejó huella fue el que mantuvo con Luis Vadalá, probablemente una de sus parejas más recordadas. El vínculo duró más de una década y se caracterizó por su intensidad, idas y vueltas y una fuerte exposición mediática. La separación fue conflictiva y pública, con acusaciones cruzadas, peleas judiciales y reproches que se extendieron durante años. Con el tiempo, lograron bajar el perfil, pero nunca volvieron a recomponer del todo el vínculo hasta que él falleció.

En los años siguientes, Moria fue vinculada a distintos hombres más jóvenes, algo que ella siempre defendió sin pudor. Entre ellos estuvo Galo Jonson, un productor teatral con quien tuvo una relación intensa pero corta. La ruptura fue rápida y, según la propia Moria, tuvo que ver con diferencias de personalidad y de proyectos de vida.

La actual pareja de Moria Casán

En los últimos años, la One optó por relaciones menos expuestas y actualmente se encuentra con Pato Galmarini, histórico personaje del peronismo. Ella misma se define como una mujer libre, que no cree en las estructuras tradicionales de pareja y que prioriza el deseo, la independencia y el disfrute personal por sobre cualquier mandato.

Moria Casán está actualmente con Pato Galmarini.

Lejos de arrepentirse de su historia amorosa, Moria Casán suele reivindicar cada una de sus relaciones como parte de su construcción personal. Con amores intensos y finales abruptos, su vida sentimental es, al igual que su figura pública, un reflejo de una mujer que siempre eligió vivir sin pedir permiso.