Quedó descolocada: Moria Casán rompió en llanto en pleno vivo

Moria Casán no pudo contener las lágrimas en pleno programa de TV.

Moria Casán vivió un momento de profunda emoción al aire de La mañana con Moria, cuando escuchó una entrevista de su pareja, Fernando “Pato” Galmarini, que la descolocó por completo y la hizo quebrarse en vivo. Lejos de su habitual tono filoso y descontracturado, la One mostró un costado íntimo y sensible que sorprendió a todos.

El disparador fue una nota que Galmarini dio a Matías Vázquez, en la que habló sin filtros sobre el paso del tiempo y el valor de estar acompañado. “Es difícil estar metejoneado a los 83 años. (...) Pero también el poder estar acompañado a esta edad”, expresó, en palabras que impactaron de lleno en la conductora.

El momento más fuerte llegó cuando el Pato profundizó sobre la soledad y las pérdidas, durante una charla en el streaming No Tan Pronto. “Amigos míos de toda la vida hoy ya me quedan contados. Se me han ido, entonces hay días que uno dice ¿a quién llamo para tomar un café? Y no tenés porque hay muchos que ya no están. Entonces, la llamo a Moria. A ella le debe pasar lo mismo. Entonces nos juntamos”, relató, provocando un quiebre emocional en la One.

Visiblemente conmovida, Moria intentó desdramatizar al aire con una explicación más liviana, señalando que en época de vacaciones “hay mucha gente que no está disponible para tomar café”. Sin embargo, la respuesta de Galmarini fue demoledora: “Se murieron todos”.

La conductora no pudo evitar emocionarse al hablar del impacto que estas pérdidas tienen en su pareja. “Es terrible para un hombre. Se le van muriendo todos los amigos. En una semana se le murieron cinco amigos con los que hasta ayer tomaba un cafecito con ellos... Es impresionante el amor y la lealtad para con sus amigos”, expresó, con la voz entrecortada.

El clima íntimo continuó cuando, en otro mensaje, Galmarini dejó entrever un deseo que terminó de quebrar a Moria. Entre sollozos, le planteó la idea de “vivir juntos hasta el final”, una frase que la conductora recibió con ternura y emoción. Lejos de perder su estilo, Moria cerró el momento con una mezcla de sensibilidad y humor. “Ay, me parece tierno. Un niño. No puedo creer. Un niño. Un hombre de 83 años con esa sensibilidad me parece un niño”, concluyó, todavía conmovida por las palabras de su compañero de vida.