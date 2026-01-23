Moria Casán reveló qué pasará con su serie de Netflix tras la polémica con Cecilia Roth.

Moria Casán habló sobre la polémica con Cecilia Roth durante las grabaciones de la serie de Netflix que adaptará su vida. Las declaraciones de "La One" en medio del escándalo que salpica a Cecilia Roth, apuntándola por generar tensiones entre el equipo de rodaje.

Una vez anunciada la serie sobre la vida de Moria Casán, Netflix reveló que Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth serían las encargadas de hacer de la diva en diferentes etapas de su vida. Y cuando parecía que la ficción venía bien encaminada se destapó un escándalo en el rodaje y todos los focos viraron hacia Roth, a quien se le adjudicó llegar tarde a las grabaciones y atrasar la producción.

Al aire de La Mañana con Moria (El Trece) Casán puso paños fríos al asunto y reveló que se encontró con Cecilia Roth el pasado jueves y hablaron sobre la serie: “Ayer (jueves) estuve con la Roth porque era su último día de grabación, era el segundo mío, y la verdad que está fascinada. Ella siempre me dijo, creo que siempre al hacerte necesité ser vos. Está teniendo como un personaje que ella está metiéndoselo adentro”.

"Ser Moria no es usar flequillo y decir mi amor"

Luego, Moria elogió a Cecilia Roth y sostuvo: “Obvio que habitarme a mí no es una caricatura. Cuando se llama a las actrices no es para que me hagan una imitación, para eso están los imitadores que son sensacionales. Acá son actrices que me van a interpelar a su manera con lo que ellas quieren llegar a mi alma. Porque ser Moria no es usar flequillo y decir mi amor. Es mucho más por la vida que tengo, por la política, las circunstancias en el mundo, el cine y la tele”.

Netflix no anunció la fecha de estreno de la serie basada en la vida de Moria Casán, pero se espera que en los próximos meses arranque la producción. Javier Van de Couter es conocido por su trabajo en la dirección de las exitosas películas Mía y Tesis sobre una domesticación, ambas protagonizadas por la actriz y escritora Camila Sosa Villada.