Qué serie recomendada de Netflix ver este fin de semana del 24 y 25 de enero 2026

"Taskaree: la red del contrabando", disponible en Netflix.

Taskaree: la red del contrabando es la nueva serie original de Netflix disponible desde el 14 de enero de 2026 que ha revolucionado el catálogo de la plataforma y generado conversación en todo el mundo. Producida en India y creada por Neeraj Pandey, esta ficción criminal pone el foco en un universo pocas veces explorado en pantalla: el de los oficiales de aduanas que operan en el aeropuerto internacional de Mumbai.

La historia sigue a Arjun Meena, interpretado por Emraan Hashmi, y a su equipo de agentes de aduanas mientras intentan desmantelar una compleja red internacional de contrabando que opera bajo la fachada del tránsito aeroportuario. Entre maletas sospechosas, rutas de tráfico sofisticadas y personajes moralmente ambiguos, Taskaree combina suspenso, drama y humanidad en un thriller que se extiende a lo largo de siete episodios.

¿Por qué ver "Taskaree" este fin de semana?

Además de su trama intensa, la serie ha alcanzado un hito histórico para el contenido indio: Taskaree se convirtió en la primera serie en hindi en alcanzar el puesto número uno en la lista global de Netflix de títulos en otros idiomas que no sean inglés, superando incluso producciones japonesas y surcoreanas populares. Durante la semana del 12 al 18 de enero, registró más de 5.4 millones de visualizaciones, posicionándose por encima de series como Jujutsu Kaisen S3 y ¿Cómo se traduce este amor? en cifras globales de audiencia.

Más allá de los números, la serie genera debate en su trama: algunos elogian su aproximación al mundo de las aduanas y actuaciones destacadas, especialmente de Zoya Afroz y Amruta Khanvilkar, mientras que otros señalan problemas de ritmo o giros argumentales previsibles. La producción también ha polarizado a la audiencia en redes por aspectos técnicos como el uso del color o el desarrollo del suspenso en su historia. Sin embargo, es una opción interesante para ver, dado el alcance global que ha tenido en tan poco tiempo.

"Taskaree" alcanzó el top 10 a nivel mundial en Netflix.

"Taskaree": producción india con alcance global

Taskaree fue rodada en múltiples locaciones que incluyen Mumbai, Bangkok, Abu Dhabi y otros centros internacionales, lo que le da un tono visual que va más allá del típico escenario urbano. Su éxito radica en ofrecer una narrativa fresca dentro del género de crimen, no solo por la temática aeroportuaria, sino por el enfoque en personajes que no son héroes de acción clásicos, sino agentes humanos con lealtades, miedos y convicciones. En un momento en que las audiencias buscan historias distintas con profundidad local pero resonancia global, Taskaree llega para convertirse en uno de los éxitos de la temporada.