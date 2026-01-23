De qué trata "Pluribus" y qué significa la serie de gran éxito en Apple TV dirigida por Vince Gilligan

"Pluribus", disponible en Apple TV+.

La serie Pluribus ha irrumpido en el panorama televisivo como uno de los fenómenos más fascinantes y comentados al cierre del año 2025. Estrenada el 7 de noviembre en Apple TV+, esta producción estadounidense ha logrado un éxito inusitado tanto entre la crítica como entre el público, consolidándose como la serie más vista en la historia de la plataforma, superando a títulos como Severance y Ted Lasso.

La innovadora historia en "Pluribus"

Creada por Vince Gilligan, el reconocido guionista y productor detrás de Breaking Bad y Better Call Saul, Pluribus es una serie de ciencia ficción posapocalíptica que combina drama, comedia negra y thriller psicológico. Gilligan, asimismo showrunner y director de varios episodios, concibió la historia con una mirada innovadora sobre la condición humana: en lugar de explorar el caos tradicional del género, se adentra en los peligros de la felicidad forzada y la pérdida de identidad.

La trama se centra en Carol Sturka, interpretada por Rhea Seehorn, una novelista de ficción romántica presentada como una persona miserable y poco optimista con la vida. Después de un evento catastrófico conocido como the Joining, un virus alienígena transforma a casi toda la humanidad en una consciencia pacífica y feliz, denominada “the Others”. Carol, una de las pocas personas inmunes, debe navegar un mundo casi desierto, donde la felicidad no se negocia, y buscar una forma de revertir la transformación sin perder su humanidad.

Rhea Seehorn protagoniza la apocalíptica serie "Pluribus".

El equipo de "Pluribus"

Rhea Seehorn ha recibido elogios unánimes por su interpretación de Carol. La actriz, conocida por su papel de Kim Wexler en Better Call Saul, aporta una mezcla de vulnerabilidad y cinismo que titula cada escena con intensidad y profundidad emocional. Por su actuación, Seehorn ganó mejor actriz en drama tanto en los Golden Globe Awards como en los Critics’ Choice Awards.

Junto a Seehorn, el elenco principal incluye a Karolina Wydra como Zosia, un personaje ligado a la mente colmena, y Carlos Manuel Vesga como Manousos, otro de los inmunes con una perspectiva muy diferente sobre la crisis global. Completan el reparto figuras como Miriam Shor y Samba Schutte, quienes aportan dinamismo y color a la narrativa.

El éxito de Pluribus se explica por su originalidad, su enfoque temático audaz y la combinación de humor irreverente que conviven con reflexiones profundas sobre la libertad, la soledad y el significado de la felicidad. Su estética visual, el ritmo narrativo y la audacia son sellos de Gilligan al desafiar las convenciones del género. Con una segunda temporada ya confirmada, Pluribus promete expandir su mundo y traer más interrogantes existenciales.