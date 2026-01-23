India y la UE podrían anunciar el martes la conclusión de las negociaciones comerciales

FOTO DE ARCHIVO. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro de la India, Narendra Modi, llegan para una oportunidad fotográfica antes de su reunión en Hyderabad House en Nueva Delhi, India

Por Manoj Kumar y ‍Shivangi Acharya

NUEVA DELHI, 23 ene (Reuters) - Se espera que India y la Unión Europea anuncien el martes la conclusión de las prolongadas negociaciones para ‍un pacto de libre comercio, ⁠que abriría el camino a la reducción de aranceles sobre los automóviles y el vino europeos y a la ampliación del mercado para la electrónica, los textiles y los productos químicos indios, dijeron dos fuentes gubernamentales indias y de la UE.

El anuncio podría tener lugar tras la reunión del primer ministro indio, Narendra Modi, con el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que ‌copresidirán una cumbre India-UE durante su visita a India ⁠del 25 al 28 de enero, dijo ⁠una de las fuentes gubernamentales indias.

Si se finaliza y ratifica por el Parlamento Europeo, un proceso que podría llevar al menos un año, el pacto ‍comercial impulsaría las exportaciones indias, como las de textiles y joyas, dijo la fuente. Las negociaciones se relanzaron en ⁠2022 tras una pausa de nueve ‌años, y cobraron impulso el año pasado en un contexto de creciente tensión comercial.

En agosto, el presidente Donald Trump duplicó los aranceles sobre las importaciones indias hasta el 50%, entre los más altos del mundo.

El martes, en el Foro Económico Mundial de Davos, Von der Leyen dio ‌señales de ‌progreso, afirmando que la Unión Europea está cerca de concluir el acuerdo, pero reconoció que aún queda trabajo por hacer.

El acuerdo llega días después de que la UE firmara un pacto fundamental con el bloque sudamericano Mercosur, tras los acuerdos del ​año pasado con Indonesia, México y Suiza.

En el mismo periodo, Nueva Delhi cerró pactos con Reino Unido, Nueva Zelanda y Omán.

La avalancha de acuerdos pone de relieve los esfuerzos mundiales para protegerse de Estados Unidos, en un momento en que el intento de Trump de apoderarse de Groenlandia y las amenazas arancelarias a los países europeos ponen a prueba las antiguas alianzas entre los ‍países occidentales.

El comercio bilateral entre India y la UE ascendió a 136.500 millones de dólares en el año fiscal 2024-25, que finalizó en marzo, lo que convierte al bloque de 27 países en uno de los mayores socios comerciales de India.

"Los negociadores siguen tratando de salvar las diferencias en ​varios temas sensibles, incluida la reticencia de India a recortar drásticamente los aranceles sobre las importaciones de automóviles", dijo una fuente gubernamental de la UE.

Las fuentes gubernamentales ​de India y la UE no quisieron ser identificadas, ya que el asunto aún no es público. El Ministerio de Comercio indio ⁠no respondió inmediatamente a un correo electrónico en el que se le pedían comentarios.

Con información de Reuters