Moria Casán habló sobre las denuncias contra Julio Iglesias y lanzó una revelación inesperada: “Conmigo”

Moria Casán opinó de las denuncias a Julio Iglesias.

El mundo del espectáculo volvió a quedar sacudido en las últimas horas tras la aparición de graves denuncias contra Julio Iglesias. Dos exempleadas del cantante español lo acusaron por presunto abuso sexual y el tema rápidamente tomó dimensión internacional. En medio de la polémica, una de las voces que decidió referirse al tema fue Moria Casán, quien sorprendió al revelar detalles de su vínculo personal con el artista.

Moria Casán habló sobre su encuentro con Julio Iglesias

En una entrevista con TN, la diva recordó cómo fue su único acercamiento con Iglesias y aclaró que nunca existió una relación cercana. Según contó, el episodio ocurrió cuando ella vivía en Chile y recibió una invitación formal a uno de los shows del músico. “No lo conocí, pero él me mandó a invitar, por intermedio de su secretaria, a verlo al Sheraton”, relató.

Moria explicó que asistió al recital acompañada por Mario Castiglione, padre de Sofía Gala, y que fueron ubicados en primera fila, en mesas dispuestas especialmente para invitados. “Muy amable. Estuvimos ahí sentados en primera fila, eran mesas”, recordó. Además, detalló que la invitación surgió porque Iglesias veía Monumental Moria y se divertía con el programa. “Dijo ‘quiero conocer a esa mujer’, pero fue todo súper amable”, agregó.

La conductora de La mañana con Moria fue clara al describir el trato que recibió. Aseguró que solo se acercó por cortesía a saludarlo tras el show y que el encuentro no tuvo ningún tipo de incomodidad. “Lo único que hice fue ir a saludarlo, unos besitos. No tengo nada que decir. Me invitó para que pudiera verlo, así que conmigo fue un amor”, expresó, dejando en claro que su experiencia personal no coincide con las acusaciones que hoy pesan sobre el cantante.

Moria Casán opinó sobre las denuncias a Julio Iglesias

Al referirse directamente a las denuncias, Moria eligió un tono más cauto y reflexivo. Evitó tomar partido de manera tajante y remarcó la importancia de que los hechos sean probados. “Habrá que probarlo. Creo que hace rato se terminó la época de poner a todos en un altar”, afirmó.

En ese sentido, la One amplió su postura con una reflexión sobre el poder y la figura pública. “A todos nos cabe algo, nadie es sagrado acá. Todos tenemos alguna cosa que hemos hecho que no está bien y que tendremos que pagar en algún momento”, sostuvo. Y cerró con sinceridad: “Habrá que ver ahora, yo no sé si creer o no creer”.