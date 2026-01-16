El cantante español Julio Iglesias niega las acusaciones de abusos

FOTO DE ARCHIVO. El artista Julio Iglesias recibe un título honorífico durante el concierto de graduación del Berklee College of Music en Boston, Massachusetts, Estados Unidos

‍El cantante español Julio Iglesias ha negado haber abusado de dos exempleadas domésticas que han ‍presentado una denuncia ⁠penal contra él, y ha calificado las acusaciones de falsas en una publicación que apareció en sus redes sociales a última hora del jueves.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España informó de que abrió diligencias preliminares sobre la denuncia, que según un grupo de derechos humanos implicaba trata de seres ‌humanos para trabajos forzados y servidumbre, abusos ⁠sexuales y violaciones de ⁠los derechos de los trabajadores.

"Niego haber abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer. Estas acusaciones son ‍completamente falsas y me causan una gran tristeza", dijo Iglesias, de 82 años, ⁠en un comunicado con ‌su firma publicado en su perfil de Instagram.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Iglesias —uno de los artistas latinos con más ventas del mundo, con más de 300 millones de discos vendidos en 14 idiomas— añadió que había ‌encontrado "mucho consuelo" ‌en los mensajes de apoyo.

El grupo de derechos humanos Women's Link Worldwide presentó la denuncia el 5 de enero en nombre de las dos mujeres, identificadas con los ​seudónimos de Rebeca y Laura, tras una investigación a lo largo de tres años realizada por la cadena estadounidense Univisión y el medio español elDiario.es.

El grupo describió a las denunciantes como jóvenes latinoamericanas "en situación de vulnerabilidad que dependían enormemente de sus salarios debido a ‍sus condiciones económicas y sociales". Según las informaciones, trabajaron en las residencias caribeñas de Iglesias en República Dominicana y Bahamas durante 10 meses en 2021.

El tribunal no ha facilitado ningún detalle sobre el caso, ​que está sujeto a normas de secreto.

Los intentos de Reuters de ponerse en contacto con representantes de Iglesias ​por correo electrónico y teléfono no obtuvieron respuesta, mientras que el sello discográfico de la estrella, ⁠Sony, ha declinado hacer comentarios sobre las acusaciones.

Con información de Reuters