De qué trata Borgen, la serie de Netflix que predijo el conflicto entre Groenlandia y Estados Unidos.

Una serie de Netflix anticipó el conflicto entre Groenlandia y Estados Unidos y es furor este 2026. Su primera temporada se estrenó en 2010 y desde 2022 está disponible en la plataforma.

Se trata de Borgen: Reino, poder y gloria, serie danesa que sigue la historia de Birgitte Nyborg, la primera mujer en llegar al cargo de primera ministra en Dinamarca.

Después de temporadas exitosas que finalizaron en 2013, la producción volvió casi diez años después, a comienzos de 2022, con una nueva entrega. La serie fue creada por Adam Price junto a los guionistas Jeppe Gjervig Gram y Tobias Lindholm.

Actualmente, la serie es furor en las redes sociales por el escenario político actual en Groenlandia, luego de que Donald Trump manifestara su intención de avanzar políticamente sobre el territorio, que hoy forma parte del Reino de Dinamarca.

De qué trata la cuarta temporada de Borgen, la serie de Netflix

En esta cuarta temporada, se aborda el conflicto geopolítico centrado en Groenlandia. El descubrimiento de petróleo desata una disputa entre Dinamarca, Estados Unidos, Rusia, China y los movimientos nacionalistas groenlandeses.

Birgitte Nyborg, interpretada por Sidse Babett Knudsen, ocupa el cargo de ministra de Asuntos Exteriores y queda atrapada en una enorme encrucijada política.

Presionada por los gobiernos locales y por los intereses internacionales, se ve obligada a decidir entre impulsar la explotación de los nuevos yacimientos descubiertos en Groenlandia o sostener la agenda ambiental de Dinamarca, alineada con los Acuerdos de París.

El petróleo pone a prueba las convicciones personales y políticas de los protagonistas y traslada el conflicto a todos los niveles del poder.

En el tercer capítulo de la temporada, se retoma un antecedente histórico clave: después de la Segunda Guerra Mundial, Dinamarca autorizó la instalación de bases militares estadounidenses en Groenlandia. En pleno contexto de la Guerra Fría, el gobierno danés consideró estratégico preservar una relación estrecha con Estados Unidos, que había tenido un rol determinante en la defensa y reconstrucción de Europa.

A pesar de las diferencias entre la ficción y el escenario actual, Borgen logró anticipar muchas de las dinámicas de poder y tensiones diplomáticas que hoy forman parte de la agenda global y es crucial para comprender por qué Groenlandia es tan codiciada.