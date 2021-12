Moria Casán reveló la insólita propuesta de Pato Galmarini: "En una situación horizontal"

La diva deschavó a su pareja sobre la manera en que le propuso matrimonio.

Moria Casán se expresó sobre el comienzo de su romance con el "Pato" Galmarini y dio a conocer con lujo de detalles cómo fue la propuesta de amor que le hizo el político. La diva se explayó al respecto de su actual relación con la familia de us pareja y cómo fue la ceremonia íntima que vivieron recientemente.

"Él enseguida empezamos a salir tuvo la idea. Estábamos en una situación horizontal y de pronto me dijo '¿te querés casar?' y yo le dije '¡bueno!' Estamos casi conviviendo, un poco yo en la casa de él. Es la primera vez que me voy a una casa y que me compran un cepillo de dientes", comenzó la conductora de Moria es Moria, en una entrevista que dio al programa de Carmen Barbieri, Mañanísima.

La exmiembro del ciclo de Marcelo Tinelli contó cómo fue el evento en el que confirmaron su historia de amor: "Simbólicamente nos casamos. Hicimos una unión entre los dos muy privada y se lo anunciamos a la familia. Fue el otro día en el cumpleaños. Nos dijeron 'che, ¿se casaron?' y les dijimos que sí, y se enteró toda la familia. Nos estamos descubriendo, estamos viviendo algo muy mágico y bueno con Galmarini. Estoy viviendo una relación hermosa".

"El sexo a esta edad es hermoso, maravilloso porque es apasionado y hasta romántico. Yo no tenía el romanticísimo metido en mi vida. Hay una previa muy buena, hay de todo. Y está el descubrirse. De pronto yo lo veo a Galmarini como si fuese un adolescente y lo estoy descubriendo. Él me está descubriendo a mí porque él está en un parque de diversiones y yo estoy entrando a una clase de historia. Estamos muy bien", concluyó Moria, en referencia a la vida sexual que mantiene con Galmarini.

Las tiernas palabras de Moria Casán hacia su nieto Dante

En el día del cumpleaños de su nieto más chico, Moria Casán le dedicó un sentido texto, en alusión a lo que significa el niño en su vida: "Amadísimo Dante, hoy se cumplen siete años desde que llegó a mi existencia el hombre de mi vida que sos VOS. Siete años desde que un hombre ingresa a una dinastía de mujeres, Moria, Sofía y Helena. Nos trajiste esplendor, te amo". De ese modo, una vez más, la diva dejó en claro que Sofía Gala Castiglione y sus hijos, Helena Tuñón y Dante Della Paolera, son lo más importante de su vida.