Todas las parejas de Fede Bal: quiénes fueron y cómo terminaron

Fede Bal tiene una larga lista de romances.

La vida sentimental de Fede Bal siempre estuvo bajo la lupa mediática. Hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal, el actor creció frente a cámaras y, con el paso de los años, cada una de sus relaciones se convirtió en tema recurrente de la farándula. Amores intensos, separaciones escandalosas y reconciliaciones fallidas marcaron su historial afectivo, que hoy vuelve a ser noticia con su actual pareja, Evelyn Botto.

La pareja que más marcó la vida sentimental de Fede Bal

Uno de los romances más recordados fue el que mantuvo con Laurita Fernández. Se conocieron en Bailando por un sueño y la química fue inmediata. Durante un tiempo fueron la pareja mimada del público, pero la relación terminó envuelta en rumores de infidelidad. La ruptura fue explosiva y se dio en medio de versiones cruzadas, reproches públicos y un quiebre definitivo que dejó heridas de ambos lados. Años después, lograron recomponer el vínculo desde un lugar cordial, aunque el pasado sigue siendo tema de conversación.

Tras ese escándalo, Fede volvió a apostar al amor con Sofía Aldrey, una joven marplatense con la que convivía y planeaba un futuro más estable. Sin embargo, esa relación terminó de la peor manera: Aldrey descubrió una serie de infidelidades del actor con distintas mujeres, incluidos chats y audios que se filtraron y generaron uno de los mayores escándalos de su carrera. La separación fue pública, dolorosa y marcó un antes y un después en la imagen de Bal, quien pidió disculpas y habló de sus errores.

Luego de ese episodio, Fede mantuvo un perfil más bajo en lo sentimental, con algunos rumores y vínculos que nunca llegaron a confirmarse del todo. Durante un tiempo se habló de acercamientos y relaciones fugaces, como con Sofi Berardi, pero ninguna tomó la relevancia suficiente como para consolidarse ante los medios.

La actual pareja de Fede Bal

Ese escenario cambió con la llegada de Evelyn Botto, su actual pareja. Locutora, actriz y cantante, Botto comenzó a mostrarse junto a Bal de manera progresiva, sin estridencias. A diferencia de relaciones anteriores, este vínculo se construyó con más cautela. Si bien la exposición es inevitable por el perfil mediático del actor, Evelyn dejó en claro en distintas entrevistas que le cuesta manejar la fama ajena y que está aprendiendo a convivir con el interés permanente del público.

Fede Bal está actualmente con Evelyn Botto.

Hoy, Fede Bal parece atravesar una etapa más madura, tanto en lo personal como en lo profesional. Con Evelyn Botto a su lado, intenta dejar atrás los escándalos que marcaron su pasado amoroso y construir una relación basada en el diálogo y la honestidad, aunque en el mundo del espectáculo, el amor nunca deja de estar bajo observación.