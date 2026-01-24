Evelyn Botto rompió el silencio y habló del reencuentro entre Fede Bal y Laurita Fernández: "No voy a poder"

Evelyn Botto reaccionó al reencuentro entre Fede Bal y Laurita Fernández.

El reciente reencuentro entre Fede Bal y Laurita Fernández en Mar del Plata no pasó desapercibido y volvió a poner en primer plano una de las parejas más recordadas del espectáculo argentino. Sin embargo, lejos de los rumores y las especulaciones, quien decidió hablar y ponerle palabras a la situación fue Evelyn Botto, actual pareja del actor, que rompió el silencio y se mostró honesta sobre cómo atraviesa este momento de alta exposición mediática.

El encuentro se dio en el programa Zona Franca (Blender), donde compartieron una charla distendida, cargada de humor, complicidad y recuerdos de su paso por el Bailando. Las imágenes rápidamente se viralizaron y despertaron la nostalgia de los seguidores de la ex pareja, que durante años fue una de las más queridas del ambiente artístico. Ese clima de buena onda y madurez fue celebrado por muchos, pero también generó inevitablemente preguntas sobre cómo impactaba la situación en la relación actual de Bal.

¿Qué dijo Evelyn Botto sobre el reencuentro?

Ante este escenario, Los Profesionales de Siempre (El Nueve) fue en busca de Evelyn Botto, quien reflexionó sobre lo que implica estar en pareja con una figura tan mediática. “Estoy saliendo con el tipo más mediático, por lo menos que fue más mediático en un momento. Entiendo que la gente tiene un especial interés en lo que pase a su alrededor”, expresó, con total sinceridad. Y agregó: “No voy a poder evitarlo, me tengo que acostumbrar y llevarlo de la mejor manera posible”.

Lejos de mostrarse celosa o incómoda por el reencuentro con Laurita Fernández, Botto se mostró comprensiva y relajada. Contó que Fede le avisó de antemano que iba a ocurrir el encuentro y que ella no solo lo entendió, sino que incluso lo alentó. “Hacelo, me parece que para los fans de la pareja es divertidísimo. Los querés ver juntos”, relató, sorprendiendo con su postura abierta. “Yo también quería verlos juntos, a ver qué pasa”, cerró, entre risas.

Fede Bal y Evelyn Botto salen hace meses.

Con sus palabras, Evelyn Botto dejó en claro que atraviesa el momento con madurez, honestidad y un esfuerzo consciente por adaptarse a un mundo donde la exposición es parte del juego. Su testimonio aportó calma a una escena que muchos imaginaban tensa, y mostró que, al menos por ahora, la historia está lejos del conflicto que algunos esperaban.