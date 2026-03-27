Preocupación por Matías Alé: fue operado y así se encuentra

Matias Alé fue intervenido quirúrgicamente.

Durante las últimas horas, el nombre de Matías Alé volvió a instalarse en el centro de la escena y generó inquietud entre sus seguidores. La noticia de su internación encendió las alarmas y, aunque en un principio no hubo demasiados detalles, el propio actor decidió salir a contar qué estaba pasando.

A través de sus redes sociales, Alé confirmó que se sometió a una intervención quirúrgica programada vinculada a un problema de salud que arrastraba desde hace tiempo. Desde la clínica y acompañado por su esposa, Martina Vignolo, llevó tranquilidad sobre su estado actual.

¿Qué se operó Matías Alé?

“Ahora que ya pasó les cuento que me operé del oído que viene molestando hace bastante”, explicó, dejando en claro que no se trató de una urgencia inesperada, sino de un procedimiento que venía planificando.

Matías Alé confirmó que salió bien de la operación.

El actor también compartió cómo salió todo. “Salió espectacular. Gracias mi vida por estar siempre”, escribió, en un mensaje donde no solo celebró el resultado de la operación, sino que también destacó el acompañamiento de su pareja en este momento.

Fiel a su estilo, incluso en una situación delicada mantuvo el humor. En una de las imágenes que publicó, se lo ve comiendo un helado y sumó: “Hasta en los momentos más amargos le ponemos onda y dulzura”, en referencia al proceso de recuperación.

Tras recibir el alta médica, Alé dejó la clínica acompañado por Martina, quien también utilizó sus redes para expresarle su apoyo. “Te amo y acompaño siempre. Un pasito más”, escribió, a lo que él respondió con una declaración igual de afectuosa: “Te amo, compañera de vida mía”.

¿Qué problema tenía Matías Alé en el oído?

Detrás de la intervención hay una historia que el propio actor había contado tiempo atrás. Su problema de salud está relacionado con el tinnitus, una afección que provoca la percepción constante de sonidos, como zumbidos, sin una fuente externa.

En una entrevista en Almorzando con Juana, había relatado el momento en que comenzó todo: “Un día me levanté y le dije a Martina: ‘No escucho el silencio’. Nunca me había pasado algo así”. Según contó, el cuadro apareció luego de una congestión prolongada mal curada.

A pesar de distintos tratamientos e incluso una operación previa, el problema persistía. “Me operé en marzo del año pasado para compensar la gravedad del tímpano y seguía así permanentemente. Hice varios tratamientos y nada”, había admitido.

Ahora, con esta nueva intervención, el panorama parece haber cambiado. Aunque deberá seguir en recuperación, el actor se mostró optimista y agradecido, cerrando un capítulo que generó preocupación, pero que, al menos por ahora, tiene un final alentador.