Matías Alé confirmó lo que todos pensaban de Graciela Alfano: "Lo hago públicamente"

Matías Alé confirmó lo que todos imaginaban sobre Graciela Alfano. El mediático se refirió a la relación que tuvo con la vedette durante 10 años de su vida.

Matías Alé volvió a ser noticia y, claramente emocionado, se refirió a su romance con Graciela Alfano. El mediático dio detalles íntimos de su vínculo con la actriz, y hasta se animó a confirmar lo que todos imaginaban.

"Hoy, 14 de diciembre, cumple años una persona que como siempre les digo, siempre que me preguntan por ella... Les digo que ha sido el gran amor de mi vida", expresó Alé en su programa radial que lleva adelante en Córdoba. La alusión fue para Graciela Alfano, a quien llamó por teléfono para dialogar con ella en vivo.

"Hola, Mati. ¿Cómo estás? Qué lindo lo que decís... Y yo te voy a decir qué me enseñaste vos... A abrir el corazón porque sos una persona de un corazón enorme y tenés tanto amor. Amor para tantos, para todo el que se te acerca. Vos tenés esa capacidad de ver lo bueno en la gente, de acercarte y de ser tan amable, desde el amor", dijo Graciela Alfano, agradecida por el llamado de Alé para saludarla por su cumpleaños.

Conmovido por la charla con su expareja, Matías Alé agregó: "A mí me llena de orgullo. Fueron casi 10 años de muchísimo amor, que nunca tuvimos ni un 'sí' ni un 'no'. Sé que estás feliz en este presente, te veo espléndida y como siempre digo cuando me preguntan por vos, cuando me dicen '¿te jode que te preguntemos por Graciela?'. Yo digo 'para nada'. Para mí siempre es un placer saber y hablar con vos".

Graciela Alfano quiere reencontrarse con Matías Alé

"Te quiero agradecer de todo corazón por todo. Aprovecho y lo hago públicamente en un minuto para cerrar lo que ha sido nuestra hermosa relación. Te agradezco por esto, por llamar y saber que estás. Sabés que yo también estoy. Te quiero, te extraño te puedo llegar a decir... Me encantaría que nos tomáramos un cafecito", cerró Graciela Alfano. De este modo, una de las parejas más mediáticas de los últimos años ya tiene un encuentro pendiente para recordar viejos tiempos.

Matías Alé filtró cómo se escapó de un telo y dejó en shock a Andy Kusnetzoff

Matías Alé vivió un insólito momento en un telo cuando debió escapar de urgencia del establecimiento. El actor y comediante dejó atónito a Andy Kusnetzoff en su ciclo de TV, PH, Podemos Hablar, con su relato de la incómoda situación que atravesó.

"¿Un día te escapaste de un telo? ¿Es cierto eso?", preguntó el conductor de televisión a Alé, quien respondió rápidamente de manera afirmativa. "Salí por el changuito donde ponen las toallas para lavar. Me llamaron de recepción para decir que estaba abajo esperando para subir la pareja de la persona con la que yo estaba. Ellos estaban medio peleados, él se enteró y cayó de sorpresa", comenzó su respuesta el ex de Graciela Alfano.

El ex participante de Bailando por un sueño reveló que la mujer con la que iba a intimar aquella noche le pidió por favor que se fuera; por lo que abrió la ventana, caminó por un andamio ubicado en el hotel por obras edilicias y se tiró al chango de las toallas. "Por suerte los tipos del lavadero me reconocieron y me dijeron 'sí, vení acá' y salí de queruza", concluyó Alé y aclaró que no tiene idea de cómo terminó la relación entre quien fue su pareja de esa noche y su ex.