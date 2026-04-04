Evangelina Anderson contó el traumático momento que vivió su hija: "La agarraron entre cuatro"

Evangelina Anderson contó un momento traumático para su familia.

La visita de Evangelina Anderson a LAM parecía una más. Viernes Santo, clima tranquilo en la televisión y una charla que arrancó liviana, repasando su presente personal y su historia con Martín Demichelis. Sin embargo, en cuestión de minutos, todo cambió. La modelo sorprendió al contar por primera vez un episodio que vivió su hija y que dejó una marca profunda en toda la familia.

El traumático momento que vivió la hija de Evangelina Anderson

Durante la entrevista, Evangelina se mostró abierta y dispuesta a responder todo. El hecho ocurrió en plena etapa en la que Demichelis dirigía a River Plate, un momento de alta exposición para la familia. Luego de años viviendo afuera, el regreso al país implicó un proceso de adaptación, especialmente para sus hijas, que tuvieron que insertarse en un nuevo entorno escolar.

“Nunca lo conté, pero una de mis hijas... en el primer Superclásico, ganó River y a mi hija la agarraron entre cuatro nenes en la escuela, la rodearon, la tiraron al piso y le empezaron a pegar diciendo ‘Aguante Boca’”, relató Evangelina, visiblemente conmovida. La frase impactó de lleno en el estudio y cambió por completo el tono de la entrevista.

Lejos de quedar ahí, la modelo profundizó sobre lo que pasó después. “Cuando la voy a buscar a la escuela, no me avisó nadie lo que había sucedido. Mi hija entró llorando; la tuve que llevar al hospital. Fue todo muy traumático”, explicó.

El episodio, según contó, fue un caso de bullying que afectó no solo a su hija, sino a toda la familia. El desconcierto de la nena fue otro de los puntos que más la movilizó. “Ella me decía: ‘Mamá, ¿qué culpa tengo yo de ser la hija de Demichelis?’”, recordó.

Esa frase, según confesó, la quebró. “A mí eso me destruyó. Como familia nos mató”, agregó, dejando en claro el impacto emocional que tuvo la situación.

Evangelina contó que esa situación los rompió como familia.

Durante casi dos años, Evangelina decidió no hacerlo público. Eligió atravesarlo en privado, priorizando el cuidado de su hija y evitando exponerla aún más. Recién ahora, con distancia, se animó a contarlo.

El relato no solo visibilizó un caso concreto, sino también una problemática que atraviesa a muchas familias. Y en medio del ruido mediático habitual, dejó un mensaje claro sobre los límites que no deberían cruzarse, ni siquiera en nombre de una rivalidad futbolera.