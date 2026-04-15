Cinthia Fernández destrozó a Yanina Latorre: "No me importa nada"

Cinthia Fernández se vio envuelta en una polémica, luego de que decidió involucrarse activamente en la causa que investiga la muerte de Ángel López, el niño de 4 años cuyo caso generó una fuerte conmoción social. La panelista acompañó a su pareja, Roberto Castillo —abogado que representa a la familia paterna del menor—, con el objetivo de seguir de cerca el desarrollo judicial.
Su presencia en el juicio generó repercusión y también críticas en redes sociales y programas de televisión. Frente a esos cuestionamientos, Fernández explicó en Intrusos (América) cuáles fueron sus motivaciones para participar. “La crítica es lo que menos me puse a observar estos días, vivir este caso para mí es muy fuerte”, expresó.
“Se dio de una manera muy casera, en donde tanto Roberto como yo vimos las entrevistas del padre y de Lorena, que es su mamá del corazón y para mí su única mamá, y nos contactamos”, relató asegurando que el acercamiento con la familia surgió de manera espontánea.
“Yo busco darle visibilidad a un caso que nos atravesó a todos y poder vivirlo en carne propia es ayudar a hacer justicia”, afirmó. Y agregó con firmeza: “No me importa nada, no voy a hacer ni dejar de hacer porque la gente diga que no le gusta algo... yo voy a seguir haciendo mi trabajo”.
Viaje con fotógrafo oficial
La polémica creció luego de que Yanina Latorre cuestionara públicamente a Fernández y a Castillo por asistir a las audiencias con un fotógrafo personal. “Cinthia Fernández reposteó las imágenes del fotógrafo personal que tienen junto a Castillo en la causa de Ángel”, compartió en X (ex Twitter)
La conductora no ocultó su enojo y lanzó duras críticas: “Llevan un fotógrafo personal. Eso le baja el precio a toda la causa. No hagan show”. Luego reforzó su postura al señalar: “Celebro que alguien quiera ayudar a esclarecer todo esto, pero no haciendo un show para beneficio propio”.