Cinthia Fernández destrozó a Yanina Latorre: "No me importa nada"

Sigue el cruce entre las mediáticas

Cinthia Fernández se vio envuelta en una polémica, luego de que decidió involucrarse activamente en la causa que investiga la muerte de Ángel López, el niño de 4 años cuyo caso generó una fuerte conmoción social. La panelista acompañó a su pareja, Roberto Castillo —abogado que representa a la familia paterna del menor—, con el objetivo de seguir de cerca el desarrollo judicial.

Su presencia en el juicio generó repercusión y también críticas en redes sociales y programas de televisión. Frente a esos cuestionamientos, Fernández explicó en Intrusos (América) cuáles fueron sus motivaciones para participar. “La crítica es lo que menos me puse a observar estos días, vivir este caso para mí es muy fuerte”, expresó.

“Se dio de una manera muy casera, en donde tanto Roberto como yo vimos las entrevistas del padre y de Lorena, que es su mamá del corazón y para mí su única mamá, y nos contactamos”, relató asegurando que el acercamiento con la familia surgió de manera espontánea.

“Yo busco darle visibilidad a un caso que nos atravesó a todos y poder vivirlo en carne propia es ayudar a hacer justicia”, afirmó. Y agregó con firmeza: “No me importa nada, no voy a hacer ni dejar de hacer porque la gente diga que no le gusta algo... yo voy a seguir haciendo mi trabajo”.

Viaje con fotógrafo oficial

La polémica creció luego de que Yanina Latorre cuestionara públicamente a Fernández y a Castillo por asistir a las audiencias con un fotógrafo personal. “Cinthia Fernández reposteó las imágenes del fotógrafo personal que tienen junto a Castillo en la causa de Ángel”, compartió en X (ex Twitter)

Yanina Latorre en X

La conductora no ocultó su enojo y lanzó duras críticas: “Llevan un fotógrafo personal. Eso le baja el precio a toda la causa. No hagan show”. Luego reforzó su postura al señalar: “Celebro que alguien quiera ayudar a esclarecer todo esto, pero no haciendo un show para beneficio propio”.