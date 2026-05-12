Baby Etchecopar estalló de bronca contra su producción por un insólito motivo: "Los huevos"

Baby Etchecopar estalló de bronca contra su producción por un insólito motivo.

El periodista Baby Etchecopar protagonizó un bizarro momento en A24 al equivocarse en la lectura de un anuncio comercial. Tras el aviso de sus compañeros sobre su fallo de pronunciación, el periodista desató toda su bronca frente a las cámaras.

El divertido episodio comenzó de forma habitual con la promoción de una reconocida marca de colchones y artículos de descanso. "Estamos en Hostal de Belmo, ¿te lo vas a perder? Hasta 70 por ciento de descuento, hasta 18 cuotas sin interés, dos por uno en almohadas y sommier. De regalo...", leyó el animador con entusiasmo. Sin embargo, desde la mesa le marcaron de inmediato su brutal equivocación idiomática: en lugar de nombrar al clásico evento de ofertas Hot Sale, el presentador inventó la palabra "Hostal" y desvirtuó por completo la pauta.

Al percibir las reiteradas correcciones por la cucaracha, la figura del canal frenó su discurso publicitario y consultó con sorpresa: "¿Qué dije?". Cuando le explicaron su fallido con el término en inglés, la paciencia del comunicador llegó a su límite absoluto y explotó contra sus colaboradores. "Me importa un carajo. No me pongan en esto. Que la gente vaya y compre. ¿No ves que se me cagan de risa?", disparó.

Baby Etchecopar estalló de bronca contra su producción por un insólito motivo.

La bronca de Baby Etchecopar

Lejos de calmarse para retomar la venta, Baby Etchecopar decidió improvisar el cierre del anuncio con su característico estilo agresivo. "Déjenme de hinchar las pelotas, compren un colchón y no rompan más los huevos", exclamó.

Finalmente, para cumplir con el auspiciante, enumeró los descuentos a las apuradas y remató con una peculiar invitación para los espectadores: "Lo importante es que comprás y dormís bien. Vayan cualquier día de la semana, compre un colchón".