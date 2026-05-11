YPF destacó su capacidad logística para abastecer proyectos mineros en todo el país.

YPF presentó Diesel 10 Minero, un nuevo combustible especialmente desarrollado para la industria minera, durante su participación en Expo San Juan Minera 2026, uno de los principales encuentros del sector en el país.

El nuevo producto apunta a mejorar la eficiencia y la continuidad operativa de los proyectos mineros que funcionan en condiciones extremas, especialmente en regiones de alta montaña y bajas temperaturas.

Un combustible diseñado para la minería

Según informó la compañía, Diesel 10 Minero cuenta con ultra bajo contenido de azufre —menos de 10 partes por millón— y no contiene biocomponentes, características que lo vuelven especialmente apto para operar en contextos climáticos complejos.

YPF explicó que el producto fue desarrollado para responder a las necesidades de los yacimientos ubicados en zonas de difícil acceso y condiciones hostiles, donde la logística y el abastecimiento energético son claves para sostener la actividad.

YPF presentó Diesel 10 Minero durante su participación en Expo San Juan Minera 2026.

El rol de YPF en el sector minero

La empresa destacó que actualmente abastece más del 90% del mercado minero de combustibles en la Argentina y que cuenta con una de las redes de logística y distribución más importantes del país.

Entre sus clientes se encuentran proyectos exploratorios, desarrollos en etapa de construcción y emprendimientos metalíferos y de litio en plena producción.

Además del lanzamiento del nuevo combustible, YPF presentó en la feria soluciones integrales vinculadas a logística, servicios técnicos y abastecimiento energético.

La apuesta por proyectos en condiciones extremas

Desde la compañía señalaron que Diesel 10 Minero forma parte de una estrategia integral orientada a acompañar el crecimiento de la minería argentina con productos adaptados a estándares internacionales y exigencias ambientales vigentes.

El objetivo es garantizar mayor confiabilidad operativa en proyectos ubicados en zonas alejadas, donde las bajas temperaturas y la altura representan desafíos permanentes para la actividad.