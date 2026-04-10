Crisis en la industria textil: cierra otra importante marca de ropa

La industria textil atraviesa un nuevo impacto en el contexto de la crisis económica. La marca de indumentaria DFAC anunció oficialmente su cierre y liquidación final tras no poder sostener su fábrica propia. A través de un mensaje en redes sociales, detallaron las razones de la decisión y reconocieron que no tuvieron "más opción que cerrar".

La marca había iniciado su recorrido en agosto de 2023. Sus fundadores, que ya contaban con una fábrica que producía para otras marcas, optaron por desarrollar una línea propia de prendas básicas con venta directa desde origen. En estos tres años, lograron acumular más de 183.000 seguidores en su cuenta de Instagram.

No obstante, el contexto económico terminó condicionando el proyecto hacia fines del año pasado. “Llegó diciembre de 2025. Las marcas con las que trabajábamos pasaron a importar. Y no tuvimos más opción que cerrar nuestra fábrica”, señalaron en el video de despedida.

Ante la alternativa de continuar produciendo con talleres externos o importar desde China, los fundadores explicaron: “Seguro nos iría bien, pero no seríamos nosotros. Por eso decidimos cerrar”.

Como parte de su despedida y en señal de agradecimiento a su comunidad, la empresa informó que pondrá a la venta todo el stock restante sin aplicar márgenes de ganancia. En ese sentido, la empresa detalló que “Vamos a sacar de precio todo lo que no es costo de producción. Nuestro margen, el costo de marketing y el administrativo quedan afuera. Solo queda el costo real de hacer la prenda, lo que nos cobra Mercado Pago y los impuestos”.

Además, en el posteo en sus redes, la marca señaló que "DFAC nació para hacer las cosas distinto: mostrar lo que nadie mostraba, decir lo que nadie decía, y demostrar el potencial y la calidad de la Industria Nacional. En el camino hubo de todo: ideas buenas, ideas malas, momentos increíbles y otros difíciles. Pero siempre con ustedes del otro lado".

Y se lamentó: "Hoy nos toca cerrar una etapa. No como lo imaginamos, pero sí con la tranquilidad de haber hecho las cosas bien. Gracias por cada compra, cada comentario, cada crítica y cada banca". "AGUANTE LA INDUSTRIA NACIONAL", comentó DFAC.

Otra emblemática fábrica de ropa cerró su local en San Telmo

La crisis económica volvió a golpear al sector comercial y esta vez alcanzó a una marca con más de una década de trayectoria. La firma argentina Qiu Urbano Leather anunció el cierre de su local ubicado en el barrio porteño de San Telmo y difundió un duro comunicado con críticas al rumbo económico del país.

“Con mucha bronca queremos informar que estamos cerrando nuestro local de Chile 316 a finales de marzo”, comienza el mensaje que la marca compartió con sus clientes. En el mismo texto, apuntaron directamente contra las políticas económicas actuales al señalar que “una vez más, políticas económicas detonan nuestra industria y en especial a las pymes”.

Como parte del cierre, la marca anunció una liquidación total de su stock “al costo” durante los últimos días de actividad, además de mantener promociones en cuotas que asumirán como pérdida. El objetivo, explicaron, es intentar sostener la continuidad del proyecto en formato digital.

“Si logramos que esta medida resuelva la situación actual, seguiremos vendiendo online”, indicaron, aunque advirtieron sobre la incertidumbre del escenario: “Si no da resultado, solo Dios conoce nuestro destino”.