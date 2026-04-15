Cuánto cobran enfermeros en abril 2026: escala sarial por categoría

Cuánto cobran las enfermeras en abril con aumento

El salario del personal de enfermería en abril de 2026 se actualizó a partir del último acuerdo paritario del sector de la sanidad privada, que fijó nuevos valores básicos y sumas adicionales para los trabajadores comprendidos en distintos convenios colectivos.

La recomposición fue impulsada por la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina y se aplicó de manera progresiva entre febrero y abril, con incrementos mensuales acumulativos sobre los salarios básicos.

Escala salarial de enfermería en abril

Dentro del convenio de clínicas, sanatorios y hospitales privados (CCT 122/75), que agrupa a la mayor parte del personal del sector, los salarios básicos en abril son los siguientes:

Enfermeras de piso o consultorios externos: $1.160.387,33

$1.160.387,33 Enfermeras obstétricas e instrumentadoras: $1.247.895,44

A estos montos se suma una asignación no remunerativa de $90.000 mensuales, que forma parte del acuerdo vigente y eleva el ingreso total percibido por los trabajadores.

Cómo fue el aumento de sanidad

El acuerdo paritario estableció una recomposición total del 5,19% distribuida en tres tramos:

Febrero: 1,8%

1,8% Marzo: 1,7%

1,7% Abril: 1,6%

Este esquema permitió actualizar gradualmente los salarios del sector, con vigencia hasta enero de 2027 y una instancia de revisión prevista para mayo.

Salarios de sanidad en abril

Otros convenios y salarios en enfermería

Además del convenio principal, el personal de enfermería puede estar alcanzado por otros acuerdos según el ámbito laboral:

En el convenio de emergencias médicas y atención domiciliaria (CCT 459/06), las categorías superiores alcanzan ingresos como: Categoría IA: $1.572.745,11

En centros de diagnóstico y tratamiento ambulatorio (CCT 108/75), los salarios también superan el millón de pesos mensuales para profesionales y técnicos.

Qué adicionales pueden elevar el sueldo

El ingreso final de los enfermeros no se limita al básico. Existen distintos adicionales que pueden incrementar significativamente el salario:

Antigüedad.

Turnos nocturnos.

Trabajo en fines de semana o feriados.

Especializaciones o funciones técnicas.

Bonificaciones propias de cada institución.

Cuáles son los salarios que más aumentan en abirl

El entendimiento paritario también contempla otros beneficios para los trabajadores del sector:

Suma fija no remunerativa de hasta $90.000.

Asignación por el Día de la Sanidad.

Actualización del subsidio por sala maternal.

Seguro de fidelidad con nuevos montos.

En abril de 2026, los enfermeros del sector privado consolidan ingresos que superan el millón de pesos mensuales, con una estructura salarial que combina básicos actualizados y adicionales, en un esquema que seguirá bajo revisión en los próximos meses.

Dónde puedo estudiar enfermería

La formación en enfermería en la Ciudad de Buenos Aires ofrece múltiples alternativas, tanto en el ámbito público como privado, con opciones que van desde tecnicaturas de rápida salida laboral hasta carreras universitarias de grado con mayor proyección profesional.

En el nivel universitario, la Universidad de Buenos Aires se posiciona como una de las principales opciones por su carácter público y gratuito. La Licenciatura en Enfermería tiene una duración aproximada de cuatro años y requiere el Ciclo Básico Común (CBC) como instancia inicial. A esta oferta se suman instituciones privadas como la Universidad Favaloro, la Universidad Católica Argentina, el Instituto Universitario CEMIC y la Universidad del Salvador, que combinan formación académica con prácticas en entornos hospitalarios.

Para quienes buscan una inserción más rápida en el mercado laboral, las tecnicaturas en enfermería constituyen una alternativa concreta. Con una duración promedio de tres años, estas carreras permiten obtener el título de enfermero profesional y comenzar a trabajar en hospitales y clínicas, con la posibilidad de continuar luego con la licenciatura. Entre las opciones más reconocidas se encuentran la Cruz Roja Argentina, la Escuela de Enfermería Amado Olmos y los institutos dependientes del Gobierno de la Ciudad.