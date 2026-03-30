Cuánto cobran empleados metalúrgicos en abril 2026: el salario que ganan

Cuánto cobran los metalúrgicos con aumento

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) mantiene vigente en abril de 2026 la última escala salarial acordada para el período abril 2025–marzo 2026, a la espera de una nueva negociación paritaria. Sin un nuevo acuerdo homologado, los salarios del sector se liquidan con los valores definidos en ese entendimiento, que combinan aumentos remunerativos y sumas fijas.

El convenio, firmado por el secretario general Abel Furlán junto a las cámaras del sector, alcanza a la Rama 17 de la actividad metalmecánica y establece el nivel actual de ingresos para los trabajadores.

Cuánto cobran los empleados metalúrgicos en abril 2026

Para el personal mensualizado, los salarios varían según categoría:

Grupo “A” – Administrativo

Administrativo 1°: $793.578,55

Administrativo 2°: $880.721,80

Administrativo 3°: $1.016.923,77

Administrativo 4°: $1.110.638,90

Grupo “B” – Técnico

Técnico 1°: $793.578,55

Técnico 2°: $880.857,83

Técnico 3°: $941.493,92

Técnico 4°: $1.067.994,77

Técnico 5°: $1.110.682,24

Técnico 6°: $1.216.077,13

Grupo “C” – Auxiliar

Auxiliar 1°: $763.406,89

Auxiliar 2°: $830.818,53

Auxiliar 3°: $945.480,67

En el caso del personal jornalizado, los valores por hora se ubican en:

Ingresante: $4.108,22

Operario calificado: $4.450,23

Medio oficial: $4.796,27

Operario especializado: $5.130,90

Operario especializado múltiple: $5.424,41

Oficial: $5.675,08

Oficial múltiple: $6.112,95

Operador CNC (oficial superior): $6.112,95

Oficial múltiple superior: $6.541,35

Salarios con aumento en abril

El acuerdo fija un Ingreso Mínimo Global de Referencia (IMGR) de $1.016.008, que funciona como piso salarial mensual. Este monto incluye componentes remunerativos y no remunerativos, aunque no contempla horas extras ni incide en indemnizaciones.

El esquema salarial vigente incorpora los últimos tramos acordados en la paritaria:

Enero 2026: aumento del 4,2% remunerativo + $15.000 no remunerativos

Febrero 2026: $25.000 no remunerativos

Marzo 2026: $35.000 no remunerativos

En total, el acuerdo acumuló un 14% de incremento remunerativo y $160.000 en sumas fijas distribuidas a lo largo del período.

Cuánto cobran los metalúrgicos sin aumento

Con el cierre del acuerdo en marzo, abril encuentra al sector sin una nueva actualización definida. Las negociaciones entre el gremio y las cámaras continúan abiertas, en un contexto donde la inflación vuelve a presionar sobre los ingresos.

La situación del mercado laboral continúa deteriorándose con fuerza. Entre noviembre de 2023 y febrero de 2026, el salario mínimo real acumuló una caída cercana al 38%, mientras que solo en 2025 el retroceso fue del 9%, ubicándose incluso por debajo de los niveles registrados tras la crisis de 2001.

En paralelo, el empleo formal atraviesa una fase contractiva sostenida, con ocho meses consecutivos de caída. En diciembre de 2025, el trabajo asalariado registrado mostró una pérdida de 109.000 puestos frente al mismo mes del año anterior (-1,1%) y de 289.000 empleos respecto de noviembre de 2023 (-2,8%).

La evolución del empleo en los últimos años refleja un escenario cambiante. Tras una caída entre septiembre de 2023 y agosto de 2024, el mercado laboral mostró un período de estancamiento con leves oscilaciones hasta abril de 2025. Sin embargo, desde mayo se profundizó la tendencia negativa, con un deterioro más marcado hacia octubre y una leve desaceleración en los últimos meses del año.