Paritarias UOCRA: cuánto cobran metalúrgicos y escala salarial en abril 2026

Salarios confirmados en abril

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) cerró su último acuerdo paritario para el período abril 2025–marzo 2026, que continúa vigente en abril de este año a la espera de una nueva negociación. El entendimiento fue firmado por el secretario general Abel Furlán junto a las principales cámaras del sector y alcanza a la Rama 17 de la actividad metalmecánica, con excepción del sector siderúrgico.

Sin una actualización reciente homologada, los salarios de abril se liquidan con las últimas escalas definidas en el acuerdo, que combinan incrementos remunerativos y sumas no remunerativas acumuladas a lo largo del período.

Paritarias UOM: cuánto cobran los metalúrgicos en abril 2026 confirmado

Para el personal mensualizado, los salarios vigentes se organizan según categoría y son las siguientes:

Grupo “A” – Administrativo

Administrativo 1°: $793.578,55

Administrativo 2°: $880.721,80

Administrativo 3°: $1.016.923,77

Administrativo 4°: $1.110.638,90

Grupo “B” – Técnico

Técnico 1°: $793.578,55

Técnico 2°: $880.857,83

Técnico 3°: $941.493,92

Técnico 4°: $1.067.994,77

Técnico 5°: $1.110.682,24

Técnico 6°: $1.216.077,13

Grupo “C” – Auxiliar

Auxiliar 1°: $763.406,89

Auxiliar 2°: $830.818,53

Auxiliar 3°: $945.480,67

En el caso del personal jornalizado, los valores por hora también se mantienen sin cambios:

Ingresante: $4.108,22

Operario calificado: $4.450,23

Medio oficial: $4.796,27

Operario especializado: $5.130,90

Operario especializado múltiple: $5.424,41

Oficial: $5.675,08

Oficial múltiple: $6.112,95

Operador CNC (oficial superior): $6.112,95

Oficial múltiple superior: $6.541,35

Salarios de metalúrgicos

Paritarias UOCRA: ingreso mínimo y esquema del acuerdo

El convenio fija un Ingreso Mínimo Global de Referencia (IMGR) de $1.016.008 como piso salarial mensual. Este valor incluye tanto conceptos remunerativos como sumas no remunerativas, aunque no contempla horas extras ni impacta en el cálculo de indemnizaciones.

El esquema salarial se completa con los últimos tramos acordados:

Enero 2026: aumento del 4,2% remunerativo + $15.000 no remunerativos.

Febrero 2026: $25.000 no remunerativos.

Marzo 2026: $35.000 no remunerativos.

En total, el acuerdo acumuló un 14% de incremento remunerativo y $160.000 en sumas fijas no remunerativas distribuidas durante el período.

Cuánto cobran los metalúrgicos

Qué pasa con las paritarias en abril: lo que se sabe

Con el cierre del acuerdo en marzo, abril encuentra al sector sin una nueva actualización salarial definida. Las negociaciones entre el gremio y las cámaras continúan abiertas, en un contexto donde la evolución de la inflación será determinante para una futura recomposición de ingresos.

Hasta que se alcance un nuevo entendimiento y sea homologado, las empresas seguirán liquidando los salarios con las escalas vigentes, que marcan el nivel actual de ingresos para los trabajadores metalúrgicos.