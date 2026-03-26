En la tercera semana de marzo, los precios volvieron a subir y consolidaron una proyección inflacionaria en torno al 3% mensual. Según datos de la consultora EcoGo, el comportamiento de los alimentos mostró cierta desaceleración, pero otros rubros comenzaron a presionar con más fuerza sobre el índice general, en un contexto donde los salarios continúan rezagados frente a la inflación.

Durante la tercera semana de marzo, los precios de alimentos y bebidas registraron un aumento del 0,5%, manteniendo un ritmo similar al de las semanas previas . En el acumulado de las últimas cuatro semanas, la suba alcanza el 2,1%, mientras que el promedio mensual se ubica en torno al 1,9%.

Este comportamiento muestra una leve desaceleración respecto a semanas anteriores, aunque sin implicar una baja significativa en el ritmo de inflación. En paralelo, los aumentos se concentraron en una porción acotada de productos: solo el 7% registró subas en la última semana, mientras que un 6% mostró caídas.

Dentro de los alimentos, las carnes volvieron a mostrar incrementos, con subas del 0,7%, mientras que productos como fiambres y pollo lideraron los aumentos. En contraste, frutas y verduras actuaron como un factor de alivio, con caídas del -0,8% y -0,7%, respectivamente .

Qué rubros impulsan la inflación de marzo

Más allá de los alimentos, el foco inflacionario se desplazó hacia otros sectores. La proyección de inflación general para marzo se ubica en torno al 3%, impulsada principalmente por aumentos estacionales y regulados .

Entre los rubros que más presionan se destacan Educación, con subas cercanas al 12%, e Indumentaria, con aumentos del 5%. A esto se suman los ajustes en tarifas y combustibles, que continúan impactando sobre el índice general.

En este contexto, los bienes muestran una dinámica más acelerada que los servicios, con incrementos del 4,2% frente al 1,4%, lo que refleja el traslado de costos en productos de consumo masivo.

Inflación y salarios: una brecha que persiste

El escenario inflacionario sigue teniendo un impacto directo sobre los salarios. Aunque los aumentos de precios en alimentos muestran cierta moderación, la presión de otros rubros mantiene elevada la inflación mensual.

La suba de tarifas, educación y bienes esenciales genera un efecto acumulativo que deteriora el poder adquisitivo. Además, la dinámica inflacionaria continúa siendo heterogénea: mientras algunos productos muestran estabilidad o incluso caídas, otros registran fuertes incrementos, lo que dificulta la planificación del gasto para los hogares.

A diferencia de meses anteriores, donde los alimentos eran el principal factor de presión, en marzo el protagonismo pasa a rubros estacionales y regulados. Este cambio no implica una desaceleración generalizada, sino una redistribución de los aumentos dentro del índice. En otras palabras, la inflación sigue presente, pero con nuevos impulsores.