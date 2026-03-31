Paritarias UTEDYC: cuánto cobran Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles en abril 2026

Cuánto cobra el personal de entidades deportivas

En un contexto de reapertura de paritarias y presión inflacionaria, los trabajadores de entidades deportivas y civiles nucleados en UTEDYC acordaron una de las actualizaciones salariales más significativas de este inicio de 2026, con subas que impactan de lleno en los haberes de abril.

Paritarias UTEDYC: cuánto cobran los trabajadores en abril 2026

El acuerdo fue firmado entre la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC), la Federación de Empleadores de Entidades Deportivas de Aficionados y Asociaciones Civiles (FEDEDAC) y la Asociación Rosarina de Entidades Deportivas Amateurs (AREDA), y establece un esquema de incrementos escalonados sobre los salarios del sector.

Para los trabajadores comprendidos en el convenio colectivo vigente —que incluye personal de clubes de barrio, gimnasios, asociaciones civiles, fundaciones y entidades deportivas—, el esquema de aumentos se compone de:

Marzo 2026: incremento del 3% sobre los básicos de febrero.

incremento del 3% sobre los básicos de febrero. Abril 2026: suba adicional del 3,5% sobre los salarios ya actualizados.

Salarios con aumento en abril

De esta manera, los haberes de abril incorporan el último tramo del acuerdo, consolidando una mejora acumulativa que, gracias al efecto de cálculo sobre bases actualizadas, se acerca al 10% en el primer tramo del año.

Uno de los puntos centrales del acuerdo es que los incrementos tienen incidencia sobre todos los rubros salariales legales y convencionales. Esto implica que el ajuste no solo se aplica al sueldo básico, sino también a adicionales como la antigüedad, el presentismo y las horas extra. En consecuencia, categorías como maestranza, administrativos, instructores y recepcionistas verán reflejada la mejora en el monto final de sus haberes de forma integral, con un impacto directo en el ingreso total.

La estrategia del gremio en los últimos meses se apoyó en acuerdos de corto plazo —trimestrales o cuatrimestrales— que, en la mayoría de los casos, se ubicaron por encima del 2% mensual sugerido por el Gobierno como referencia para las paritarias.

Salarios con aumento en abril

El acuerdo también contempla particularidades según el ámbito de trabajo. En el caso del personal de clubes de campo (CCT 805/23), UTEDYC negoció un incremento total cercano al 10,5%, distribuido en tramos acumulativos. En tanto, para los trabajadores de mutuales (CCT 807/23) se definió una suba del 7%, con el compromiso de retomar la negociación para evaluar nuevos ajustes.

Además, el gremio avanzó en otros convenios del sector, como el de gimnasios, donde se acordó una actualización salarial del 9,2%, ampliando el alcance de las recomposiciones dentro de la actividad.

El entendimiento se da en un escenario donde la mayoría de los gremios busca recomponer ingresos tras la aceleración inflacionaria de comienzos de año. En ese marco, UTEDYC se posiciona entre los sectores que lograron acuerdos en línea o por encima de la inflación proyectada, con el objetivo de sostener el poder adquisitivo.