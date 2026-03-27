Cuánto cobran los mejores gremios

La carrera entre los salarios y la inflación volvió a tensarse en el inicio de 2026. Con una suba de precios que se aceleró durante el primer bimestre -y un IPC de febrero que alcanzó el 2,9%-, varios acuerdos paritarios que proyectaban una desaceleración quedaron rápidamente desactualizados.

En ese contexto, los gremios enfrentaron mayores dificultades para cerrar aumentos por encima de las referencias oficiales, lo que derivó en negociaciones más complejas y esquemas mixtos para recomponer ingresos. Los incrementos acordados impactan en los salarios de marzo, que se cobran en los primeros días de abril de 2026.

Paritarias: cuáles son los gremios que tendrán mayores aumentos en abril 2026

Camioneros: subas escalonadas y refuerzo con suma fija

El sindicato de Camioneros, liderado por Hugo Moyano, logró un acuerdo que combina aumentos porcentuales con sumas fijas para compensar el atraso salarial. Para marzo se fijó una suba del 2%, a la que se sumó una suma no remunerativa de $53.000.

El esquema de incrementos continúa de forma escalonada en los meses siguientes:

Abril: 1,8%

Mayo: 1,7%

Junio: 1,6%

Julio: 1,5%

Agosto: 1,5%

Además, parte de la suma fija ($49.471) se incorporará al salario básico desde abril, lo que mejora la base de cálculo de adicionales. A esto se suma el pago de la última cuota del bono anual, que elevó los ingresos de bolsillo en marzo.

Salarios con mejores aumentos

Estaciones de servicio: suba acumulada del 8%

El Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio (SOESGYPE) acordó un aumento del 8% en dos tramos iguales para febrero y marzo. Este incremento impacta de lleno en los salarios que se perciben en abril.

El convenio abarca a todas las categorías del CCT 488/07 y prevé una nueva instancia de revisión paritaria a mediados de abril, en función de la evolución de los precios.

Entidades deportivas: aumentos acumulativos que rozan el 10%

En el caso de los trabajadores de entidades deportivas y civiles, el acuerdo firmado por UTEDYC estableció un esquema de subas acumulativas:

Marzo: 3%

Abril: 3,5%

Gracias al efecto acumulativo, la mejora total se acerca al 10% respecto a los salarios de inicio de año. El convenio alcanza a clubes de barrio, gimnasios, fundaciones y asociaciones civiles. Para otros segmentos del sector, como clubes de campo y mutuales, también se pactaron incrementos que oscilan entre el 7% y el 10,8%, distribuidos en varios meses.

Salarios con aumento en abril

Gremios con ajuste automático por inflación

En paralelo, otros sindicatos optaron por esquemas atados directamente al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Es el caso de bancarios, químicos y telefónicos, que replican la inflación mensual en sus salarios.

Con este mecanismo, el sueldo básico inicial de un trabajador bancario superó los $2.180.000, incluyendo participación en ganancias. La clave de estos acuerdos es la cláusula de actualización automática, que permite sostener el poder adquisitivo frente a la dinámica inflacionaria.

En este escenario, las paritarias de abril reflejan una nueva etapa en la negociación salarial: con mayor presión por parte de los gremios y acuerdos cada vez más ajustados a la evolución de los precios, en un intento por evitar que los salarios vuelvan a perder terreno frente a la inflación.